Le RFC Liégeois propose à son tour des masques aux couleurs sang et marine

On le sait, le port d’un masque joue un rôle important dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Certains clubs de football proposent désormais des masques personnalisés à leurs supporters et c’est pour la bonne cause. Le Bayern de Munich a été le premier à lancer l’idée et chez nous, plusieurs clubs ont emboîté le pas à l'équipe bavaroise.

C’est le cas du club de Bruges, le champion de Belgique, qui a déjà vendu 27.000 masques buccaux aux couleurs du club. Une vente dont les bénéfices seront ensuite reversés au fonds de soutien contre le coronavirus. Le KV Ostende et la Gantoise ont décidé de faire de même alors que d'autres pourraient suivre.

Côté francophone, le FC Liège, qui évolue en D1 amateurs, a eu la même idée : proposer ces fameux masques avec le logo Sang et Marine comme nous l’explique Pierre Laurent Fassin, le Directeur Général du Royal Football club liégeois : " En prévision du confinement qui arrive, il va certainement y avoir une quasi obligation du port du masque en tissus. Alors, sous l’impulsion de notre président, Jean-Paul Lacomble, nous avons soumis cette initiative à l’ensemble de la famille Sang et Marine puisque cela ne se limite pas au football. L’Association est composée du RFCL mais aussi des clubs d’athlétisme, de basket, de tennis, de hockey et hockey sur glace, de rugby. Des clubs liégeois, qui jouent donc en rouge et bleu mais qui partagent surtout nos valeurs de solidarité et de citoyenneté. Tous ces clubs ont d'ailleurs immédiatement adhéré à cette opération".

C’est ainsi que la famille " Sang et Marine " a passé une commande de 2.700 masques, dont 1.500 rien que pour le Football Club Liégeois, mais contrairement aux autres clubs cités plus haut, ces masques ne seront pas vendus. " Nous allons en effet offrir gratuitement ces masques à tous nos abonnés mais aussi aux joueurs, à nos jeunes, au personnel, aux stewards et aux bénévoles qui gravitent autour du club. En fonction de la demande, il n’est toutefois pas exclu de commander de nouveaux masques pour les sympathisants du RFCL qui ne sont pas abonnés mais cela reste au conditionnel. Nous verrons bien l'évolution car pour l’instant, la priorité va vers nos abonnés et nos jeunes ".

Il s’agit bien entendu de masques en coton, lavables et donc réutilisables. Des masques qui correspondent aux normes de protection en vigueur comme le souligne le Directeur Général du Matricule 4. " Ce sont en effet des masques en tissus, de haute-qualité. Il en existe de deux couleurs : rouge et bleu avec le logo Sang et Marine imprimé . Des masques lavables à 60 degrés et dont la protection est équivalente à celle des masques FFP1. Rappelons qu'à partir du 4 mai, il sera fortement conseillé d'en porter un pour sortir de chez soi et sera surtout obligatoire dans les transports en commun. Donc, ce type de masque assurera totalement la sécurité requise à ce niveau-là ".

Ces masques aux couleurs aux couleurs sang et marine devraient être distribués au stade du FC Liège, à Rocourt, à partir du 4 mai. Le club communiquera sur son site les modalités en fonction des dispositions sanitaires requises…