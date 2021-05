Le RFC Liège prêt à retrouver le monde pro dans un an

Le RFC Liège jouera la montée en D1B la saison à venir. Les derniers travaux sont envisagés au stade de Rocourt et un noyau compétitif est en train d’être confectionné.

La saison à venir, le RFC Liège (Nationale 1) entamera sa 28eme année de purgatoire à l’écart du monde professionnel. Au moment où les voisins de Seraing retrouvent l’élite, les dirigeants du plus vieux club francophone ont plus que jamais leurs yeux tournés vers les premiers niveaux du foot belge. En coulisses, tout se met en place, se planifie pour à la fois jouer les premiers rôles lors de la saison 2021-2022 en Nationale 1, mais aussi pour être en ordre vis-à-vis de la licence pro et la loi football du Ministère de l’Intérieur dans les mois à venir.

"Dans l’idéal des choses, nous devons encore prévoir, à la "grosse louche" un budget d’un demi-million d’euros pour que le stade de Rocourt, rue de la Tonne soit dans les conditions pour obtenir la licence D1B dès février 2022, expose Pierre-Louis Fassin, le directeur du matricule 4. Au niveau des places, nous respectons déjà le quota minimum des 1500 assises depuis l’installation de deux nouvelles petites tribunes. Celles-ci seront sans doute un peu décalées de leur place actuelle, on verra bien. Au niveau de l’éclairage, la puissance est de 300 Lux quand il en faut 800 pour être en ordre. On parle d’assouplissement des conditions de l’octroi de cette licence, donc l’exigence pourrait être revue à la baisse dans le court terme. Cela serait compréhensible : n’avons-nous pas encore disputé un seizième de finale de coupe de Belgique, début février en nocturne dans le stade de Rocourt actuel face à Anderlecht sans que personne n’ait trouvé matière à redire sur la puissance de l’éclairage du stade ?

Nous devrons aussi penser à prévoir un local des premiers soins, un poste de commandement, un système de caméras etc etc.. Mais ce sera en ordre, on veut avancer avec notre belle petite enceinte qui peut quand même accueillir 4000 supporters dans sa globalité."

Lors de la récente saison blanche, le RFC Liège a pu s’appuyer sur plus de 850 abonnés, soit 350 à peine en dessous du nombre record depuis le retour à Rocourt en 2015-2016.

Et fait qui en dit long à propos du lien très fort qui unit ces fidèles à leur club, peu d’entre eux ont manifesté de l’incompréhension lorsque la direction leur a proposé une réduction d’une trentaine d’euros pour le même abonnement 2021-2022. Était-ce déjà les mêmes qui avaient constitué une cagnotte pour sortir les pros quelques jours de leur chômage économique en vue de la préparation du match de coupe face aux Mauves anderlechtois ?

En attendant, en 24 heures, en ce début de semaine, 250 abonnements donnant aussi droit à un lien pour la diffusion en streaming de chaque match du RFC à domicile ont déjà été déjà vendus, l’annonce de l’engagement du buteur français Jérémy Perbet produisant aussi son petit effet sur le marché.

Ainsi soutenue, la direction se sent poussée des ailes, et un peu à l’image de la RAAL, une division plus bas veille à consolider son nouveau socle pour ne plus être fragile au moment de (re) faire le grand saut.

"Le club est à la fois géré par une société anonyme et une asbl pour l’école des jeunes, reprend Pierre Laurent Fassin. Il est entre les mains d’actionnaires liégeois dont la première préoccupation a toujours été de ne jamais voir disparaître le matricule 4. Conserver notre âme régionale reste l’objectif, même si demain une collaboration ou une participation d’une entité extérieure n’est pas à exclure, de façon par exemple à avoir les reins encore plus solides financièrement parlant. Aujourd’hui, ce n’est toutefois nullement à l’ordre du jour. Les finances sont à l’équilibre, et rassurante quant à la continuité des activités, comme l’a montré la Commission des licences en nous octroyant du premier coup le passe-droit pour le prochain championnat de Nationale 1.

Au bout d’une saison très difficile en raison de l’absence d’activités sportives et festives, nous devons aussi remercier la Ville de Liège, la Région Wallonne, l’ACFF et la Ministre des Sports pour les subsides à chaque fois d’une dizaine de milliers d’euros et autres aides reçues. Ces montants ajoutés aux rentrées positives de la coupe de Belgique, les abonnements, la mise en chômage économique de nos pros nous ont permis de ne pas toucher à notre bas de laine.

Les aides reçues sont aussi liées aux 600 jeunes qui fréquentent notre école au label trois étoiles, une école encore à soigner puisque le site de Wihogne qui l’accueille sera encore aménagé dans les saisons à venir. Le foot féminin se développe aussi très bien chez nous, avec deux équipes alignées en championnat, l’une en D1, l’autre en P2."