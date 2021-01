Le retour en grâce de Mehdi Carcela au Standard : "Ma saison démarre maintenant"

Confiné à un rôle de réserviste de luxe sous les ordres de Philippe Montanier, Mehdi Carcela n’a pas vraiment eu l’occasion de briller (c’est un euphémisme) sous le maillot du Standard cette saison. Dans ce contexte, l’arrivée de Mbaye Leye à la tête des Rouches pourrait bien redistribuer les cartes. Le coach sénégalais apprécie manifestement l’ailier marocain. Alors que ce dernier était placé sur la liste des joueurs susceptibles de quitter Sclessin durant ce mercato, il entend bien lui donner une nouvelle chance comme il l’a expliqué ce vendredi en conférence de presse : " J’ai confiance en Mehdi. Je compte sur lui et il le sait. Il va prendre ses responsabilités pour nous aider à sortir de la situation compliquée dans laquelle nous nous trouvons. C’est le joueur le plus ancien du noyau actuel et il possède toutes les qualités requises pour remettre le Standard sur les rails ".

Un honneur et une fierté

Face à un tel plaidoyer, Mehdi Carcela s’est dit touché par la confiance que lui voue son nouveau coach. " La confiance est un paramètre très important pour tout joueur de football mais peut-être encore plus pour moi. Cette confiance, on ne me l'avait pas encore accordée cette saison. Je suis donc heureux et très fier. C’est vraiment un honneur parce que cela vient d’un entraîneur avec qui j’ai joué, que je respecte et qui me connaît bien. Je suis donc à sa disposition et je ferai tout pour ne pas le décevoir".

La pression comme adjuvant

Une telle confiance doit toutefois se justifier. Mehdi Carcela sait qu’il devra répondre aux attentes mais la pression ne le dérange pas vraiment. Que du contraire… " On attend beaucoup de moi mais cela ne me pose aucun problème. Au contraire, j’aime jouer avec cette pression dans le dos. Je trouve ça plutôt motivant et je dirai même en ce qui me concerne que c’est un atout supplémentaire. Maintenant, c'est vrai que le Standard se trouve dans une situation délicate. Nous devons absolument renouer avec la victoire au plus vite et enchaîner les bons résultats. Je reste persuadé que, malgré le classement actuel, le Standard peut encore terminer dans le top 4. C'est mon objectif ".

Un nouveau départ

Mehdi Carcela pourrait donc retrouver une place de titulaire dès ce lundi face à Waasland-Beveren. Mbaye Leye pourrait même lui confier les clés du jeu. Ce qui tombe plutôt bien puisque l'ailier marocain trépigne d’impatience à l’idée de fouler à nouveau les pelouses de la Pro League : " Quelque chose a changé depuis l’arrivée de Mbaye Leye. L’envie est revenue cette semaine et je sens qu’on retrouve déjà l’identité propre au Standard. Personnellement, je n’ai pas encore montré grand-chose cette saison mais il faut dire que j’ai très peu joué ces derniers mois. Cela m’a profondément meurtri même si je n’ai pas montré mes sentiments. Je suis toujours resté positif et souriant mais croyez-moi, cette épreuve a été très difficile à vivre, d’autant que les résultats n’ont pas été à la hauteur. Ma saison débute donc seulement maintenant mais une chose est sûre, je vais me donner à 200% pour aider le Standard à atteindre ses objectifs. Je donnerais ma vie pour ce club. Si je parviens à retrouver mon meilleur niveau et à convaincre les dirigeants, j'aimerais prolonger l'aventure à Sclessin. En tout cas, lors des prochains matches, vous allez voir un autre Mehdi Carcela, enfin je veux dire le vrai Mehdi (rires)....".