Le récital tactique de Guardiola avec Man City raconté par les Brugeois

Interrogé à l’issue de la rencontre, Simon Mignolet relève lui aussi des différences fondamentales avec le match contre le PSG. "Contre City, tu ne peux pas réduire la tactique à bloquer les trois avants. Toute l’équipe est dangereuse. Cancelo et Walker, les deux backs, ont chacun marqué. Ça en dit assez long sur la prestation collective".

"Pep Guardiola est venu à Bruges avec beaucoup de respect pour son adversaire", ajoute Alex Teklak, qui a vécu la rencontre en tribune pour Proximus Sports. "Il n’est pas tombé dans le même piège que le PSG, qui avait diminué le tempo du match dès l’ouverture du score au mois de septembre. A 0-1 au contraire, City a continué à déployer son jeu en asphyxiant les Brugeois. C’est la plus grande marque de respect que Guardiola pouvait témoigner envers Philippe Clement".

Guardiola, qui a reconnu en conférence de presse avoir appelé Vincent Kompany pour partager quelques visions tactiques sur le FC Bruges, peut jubiler. Il tient, selon lui, l’une des meilleures soirées européennes de Manchester City. Et pour cause, son plan a fonctionné à la perfection. "Cette saison, nous n’avons pas la chance d’avoir un numéro neuf", déplorait le Catalan après le match, alors que Harry Kane et Cristiano Ronaldo avaient été cités à l’Etihad Stadium. "Tous les joueurs doivent donc s’y mettre pour marquer". Avec quatre buteurs différents sur la soirée (seul Mahrez a buté deux fois), l’objectif de Pep est également atteint. "Ce qui a été très gênant pour Bruges, c’était le rôle de Phil Foden," rappelle Teklak. "Sa manière de décrocher de manière permanente a perturbé la ligne de défense. Ils ont été en difficulté dès l’entame du match et le score aurait pu être bien plus lourd au final". Car les Cityzens n’ont jamais pratiquement jamais levé le pied et ont pu se permettre de faire rentrer Gundogan, Sterling et leur nouvelle pépite Cole Palmer. Comme pour achever des Gazelles brugeoises à l'agonie.

Après une défaite ingrate face au PSG lors de la deuxième journée de Ligue des champions, City s’est retrouvé en gagnant via ses principes. Le tout sans un Kevin De Bruyne flamboyant malgré un assist. Plus que jamais, cette saison doit être celle de l’avènement pour Pep Guardiola. Même sans attaquant.