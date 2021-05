Le Real Madrid s'impose sans trembler face à Osasuna et se rapproche de l'Atlético, un bon Hazard dispute 70 minutes

Le Real Madrid a pris son mal en patience mais s'est imposé 2-0 face à Osasuna ce samedi soir lors de la 34e journée de Liga. Eden Hazard , bien en jambes en première période, a délivré une bonne prestation avant d'être remplacé par Isco à la 70e minute. Son remplaçant a trouvé la tête d' Eder Militao sur corner (1-0, 76') et Casemiro a doublé le score chanceusement quelques minutes plus tard en ratant son contrôle (2-0, 80'). Au classement, les Merengues reviennent à deux points de l'Atlético et mettent la pression sur le Barça qui se déplace à Valence ce dimanche .

Si le Real Madrid a la possession du ballon, c'est Osasuna qui se procure la plus grosse occasion de la partie mais Thibaut Courtois réalise une belle claquette sur un centre tir de Manu Sanchez . Une action qui a le don de réveiller les Merengues. Eden Hazard montre d'abord ses qualités techniques en effectuant une belle talonnade qui mène à un corner et ensuite, esseulé dans la surface, le Diable reprend en un temps un bon ballon de Marcelo , bien dévié en corner par le gardien. Dans la minute qui suit, Herrera se met à nouveau en évidence en sortant une tête puissante d' Eder Militao (0-0, 27').

Titularisé pour la première fois depuis le 30 janvier dernier, Eden Hazard est le premier à se montrer dangereux pour les Madrilènes. Bien en jambes, le Diable Rouge part du rond central, s'avance jusqu'au rectangle adverse et frappe à côté du but de Sergio Herrera (0-0, 3').

Le Real pousse mais ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien adverse, héroïque depuis le début de la rencontre. En fin de première mi-temps, Osasuna n'est d'ailleurs pas loin de prendre l'avantage contre le cours du jeu. Sur un centre de Manu Sanchez, Ezequiel Avila trompe le portier belge mais l'arbitre refuse le but pour un hors-jeu.

A la pause, Zinédine Zidane peut être satisfait de la prestation de ses hommes ainsi que celle d'Eden Hazard. Si le Real continue de la sorte, nul doute qu'un but tombera en deuxième période.

Au retour des vestiaires, le rythme est retombé et les Madrilènes peinent à se montrer dangereux. Plus discret comme l'ensemble de ses partenaires, Eden Hazard est remplacé à la 70e minute par Isco. Une performance encourageante de la part de l'ancien joueur de Chelsea. Cinq minutes plus tard, le nouvel entrant délivre un super ballon pour Militao qui marque de la tête (1-0, 76').

Quatre minutes plus tard, Karim Benzema sert Casemiro dans le rectangle. Le Brésilien manque son contrôle et le ballon termine chanceusement dans le but du malheureux Herrera (2-0, 80').

Une victoire et une bonne prestation d'Eden Hazard, Zinédine Zidane ne pouvait espérer mieux avant le déplacement à Chelsea.