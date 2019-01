Le Real Madrid s'attache les services du prometteur Brahim Diaz

Brahim Diaz est désormais un joueur du Real Madrid, a annoncé le club ce dimanche. Le médian offensif hispano-marocain quitte Manchester City pour revenir en Espagne où il est né. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2025.



Le montant de l'opération n'a pas été révélé. Les médias espagnols font état d'une transaction d'environ 15 millions €.



Diaz né et formé à Malaga a pris la direction de l'Angleterre à tout juste 14 ans. Son bail avec les Cityzens expirait en fin de saison, ce qui a sans doute facilité le transfert. A 19 ans, il compte un quinzaine d'apparitions chez les pros et a marqué à deux reprises.



Le jeune international espagnol passera la traditionnelle visite médicale ce lundi avant d'être présenté dans la foulée.



Son arrivée valide toutefois l'orientation prise ces derniers mois par la politique de recrutement du Real, qui semble avoir délaissé les stars confirmées, surnommées "Galactiques", au profit des talents en devenir comme le Norvégien Martin Odegaard ou les Brésiliens Vinicius et Rodrygo.

Brahim Diaz a été décrit récemment comme "le futur de la Roja" par David Silva, star de l'équipe d'Espagne et de Manchester City. Pep Guardiola avait déclaré vouloir conserver le jeune milieu mais l'entraîneur catalan semble n'être pas parvenu à le convaincre de prolonger avec City.