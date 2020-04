Le Real Madrid renonce temporairement à Mbappé

Longtemps désigné comme la recrue prioritaire du Real Madrid, Kylian Mbappé ne signera pas dans la capitale espagnole cet été. C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien madrilène AS dans son édition du jour. Mais ce ne serait que partie remise puisque le journal annonce son arrivée en 2021.

En effet, au delà du refus - plusieurs fois répété - du Paris Saint-Germain de se séparer de sa pépite, c'est la pandémie du coronavirus qui serait venue contrecarrer les plans du club merengue. Conscients du risque de voir leur marge de manœuvre financière diminuée suite à la crise sanitaire actuelle, les dirigeants madrilènes auraient décidé de postposer leur projet - annoncé très couteux - d'attirer le champion du monde français.

En reportant ce transfert d'un an, le club d'Eden Hazard peut néanmoins espérer une baisse du prix du jeune parisien. En effet, Kylian Mbappé est lié contractuellement au PSG jusqu'en 2021. Sous réserve d'une prolongation future, il ne lui restera donc plus qu'un an de contrat à l'été 2021. Un délais qui pourrait faire baisser son montant de transfert.