Le Real Madrid, battu froidement au Shakhtar Donetsk (2-0), complique son avenir européen

Le Real Madrid s'est incliné face au Shakhtar Donetsk (2-0). Les Madrilènes, en panne d'inspiration et de poids offensif, ont été renversés par une équipe ukrainienne efficace, dans un stade olympique de Kiev qui a vu quelques petits flocons de neige tomber. Zidane et les siens sont troisièmes du groupe B ce soir, et voient les écarts se resserrer vu la victoire de l'Inter à Gladbach.

Le Real retrouve Karim Benzema pour se déplacement au stade olympique de Kiev, théâtre de la finale de la Ligue des champions qui avait vu le Real se défaire de Liverpool grâce à des buts de Bale et Benzema. Le Français est accompagné par Asensio et Rodrygo, en l’absence d’Eden Hazard, blessé à la cuisse.

Les Madrilènes dominent territorialement le Shakhtar Donetsk, équipe imprévisible, qui avait battu la Maison Blanche chez elle lors de la première journée, puis de sombrer deux fois d’affilée face à Monchengladbach. Il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir le match démarrer réellement. Thibaut Courtois se couche bien à propos sur un tir de Dentinho mais ne peut rien faire quelques minutes plus tard. A la suite d’une mésentente au cœur de la défense, Varane laisse filer un ballon dans les pieds du même Dentinho qui troue Thibaut Courtois. Le Shakhtar repasse alors devant les Madrilènes au classement de ce groupe B.

Alors que Benzema, à court de rythme, est rappelé sur le banc et que Zidane empile les éléments offensifs (Isco, Vinicius notamment), le Shakhtar fait le break. Manor Solomon, le prodige de cette équipe monté au jeu dans le dernier quart d’heure, vient crucifier Courtois sur une frappe à ras de terre.

Au coup de sifflet de final, le Real Madrid est troisième de son groupe et jouera son avenir européen contre Monchengladbach le 9 décembre prochain. Après avoir décroché un 6 sur 6 face à l’Inter, les Merengues sont retombés dans leur travers de Liga, où il n’ont pas décroché le moindre succès au mois de novembre. Au classement, Gladbach conserve la tête (8 points) devant le Shakhtar puis le Real Madrid (7), l'Inter ferme la marche avec 5 points mais reste en vie.