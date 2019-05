Le Real et Courtois s'imposent face à Villareal, fin de série pour Benzema

Le Real Madrid s'est imposé 3-1 face à Villareal pour le compte de la 36e journée de Liga. Ce succès permet aux Madrilènes d'entretenir l'espoir de dépasser l'Atletico Madrid et de terminer deuxièmes du championnat. Thibaut Courtois était titulaire dans le goal du Real, sa deuxième titularisation consécutive depuis sa blessure au tendon.

L'ouverture du score est tombée dès la deuxième minute. Et petit événement, ce n'est pas Karim Benzema, blessé et indisponible, qui a inscrit le but, une première depuis 570 minutes. Mariano Diaz est parvenu à tromper le gardien adverse d'une belle frappe de l'entrée de la surface. À la 11e minute de jeu, Gerard Moreno a remis les deux équipes à égalité après une frappe qui a terminé dans la lucarne. Courtois n'a rien pu faire pour empêcher l'égalisation. Mais cinq minutes avant la mi-temps, c'est Jesus Vallejo qui a redonné l'avantage aux Madrilènes avant que Mariano n'inscrive son deuxième but de la rencontre dès la sortie des vestiaires (49'). Villareal, par l'entremise de Jaume Costa a réduit le score dans les arrêts de jeu. Score final, 3-2.

Le Real Madrid se retrouve à six points de la deuxième place, détenue par le grand rival l'Atlético Madrid. Il reste deux journées à disputer avant la fin du championnat.