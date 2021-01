Le RAEC Mons (D3 acff) veut une gestion partagée et transparente

Ce noyau a du potentiel, c’est certain. Je n’en veux pour preuve que je dois déjà jouer les pompiers de service auprès des parents de certains de nos prometteurs gamins de 17 ans alignés en D3 acff. Des intermédiaires leur font miroiter un transfert à l’étranger ! J’ai été à la base du retour à Mons de Sandro Cordaro , de la venue d’ Alex Da Silva , passé par Waregem et le Standard ou encore d’un Traore Oumar .

Ainsi, outre la réintroduction dans l’équipe du défenseur David Kalonji , resté sur la touche à son arrivée de Differdange en raison d’une blessure, le RAEC venait de finaliser les arrivées de deux professionnels rendus libres par la faillite de Roulers : le défensif lillois Dorian Dervite et l’avant-centre gaucher, passé par Heist et l’Olympic, Curtis Kabeya .

Tout cela avec l’appui d’une équipe de nouveaux dirigeants emmenés par Hubert Ewbank , nouvel homme fort du club, actif dans l’éolien, l’immobilier, l’agriculture et le recyclage des déchets, connu aussi comme propriétaire du célèbre Domaine du Chant d’Eole à Quévy le Grand, un mousseux de renommée internationale, souvent comparé aux plus grands champagnes.

Bloqué ? Oui et non. Oui, parce qu’après un début de championnat plutôt décevant (3 points sur 12 et élimination en coupe de Belgique face à la D2 amateur d’Olsa Brakel), le nouveau président sportif, l’ancien gardien de but maison, de Gand et des Diables Rouges, Frédéric Herpoel venait d’effectuer les premières retouches pour rendre son jeune noyau A plus compétitif.

Renaissance Mons 44 s’active en coulisses, à défaut de matches A. Des hommes d’affaires de la région, accompagnés par Frédéric Herpoel débordent de projets pour pousser le club en Nationale 1 d’ici 2025-2026. Arrivé sur le devant de la scène footballistique en juin dernier, au lendemain d’une fusion manquée au tout dernier moment entre le RA Quevy (Genly) Mons et les Francs Borains, le Renaissance Albert Elisabeth Club de Mons (D3 acff série A) est resté bloqué dans son élan, en même temps qu’arrivaient la deuxième vague de la crise sanitaire et l’arrêt de la saison 2020/2021.

Les intentions de Renaissance Mons 44 n’ont pas changé depuis l’arrêt du foot adulte en octobre 2020. Les présidents Hubert Ewbank et Frédéric Herpoel ont fixé à 2025 un retour en Nationale 1. Ce qui, selon eux est un objectif minimum pour une ville de près de 100.000 habitants. D’ici là, c’est tout un club, de ses coulisses jusqu’aux deux équipes premières (D3 et P2) en passant par la nouvelle Dragon’s Academy, occupant près de 300 jeunes qui doit grandir et sortir des résultats.

"L’histoire a souvent montré qu’un club avec un seul homme, un mécène à sa tête finit par s’épuiser physiquement, nerveusement et bien sûr financièrement. C’est ce qui est malheureusement arrivé à Dominique Leone, l’ancien président de Mons, en D1, fait remarquer Hubert Ewbank. Juste qu’à être dégoûté du foot.

Voilà aussi pourquoi, mon intention est de faire venir "44" locomotives montoises pour soutenir le RAEC. 44, c’est symbolique bien sûr. Comme ce numéro de matricule qu’on nous promet de retrouver en 2026. Pour l’heure, nous avons déjà pu retrouver le blason historique auprès du curateur de la précédente faillite. Des patrons montois, passionnés de foot, spécialistes dans l’alimentaire, le bâtiment, les assurances, une maison de repos sont déjà à mes côtés pour ce qui est de la gestion quotidienne. D’autres vont suivre.



Tous les lundis, nous sommes un comité restreint de douze hommes à faire

le point en visioconférence. Nous avons déjà à notre disposition des "références" régionales en matière de communication, révision d’entreprises, des juristes etc etc. Je souhaite co-diriger un club hyper transparent. Tout est déclaré, et en ordre administrativement. Cela demande un budget plus important, mais je tiens

plus que tout à cette image-là. Via son bourgmestre, son Echevine des sports et le directeur de la Régie Communale autonome, qui nous loue les infrastructures, la Ville nous accompagne dans cet ambitieux projet. "