Le quinquagénaire Cafu ressort son légendaire triple coup du sombrero

Mis au défi, comme c’est la mode actuellement sur les réseaux sociaux, Cafu a reproduit une des actions les plus iconiques de sa carrière : un triple coup du sombrero



Le défenseur brésilien, double vainqueur de la Coupe du Monde, avait bien choisi son moment pour marquer les esprits. Il a réussi son exploit un soir de derby romain et sa victime se nommait Pavel Nedved.



"Ça n’était pas prémédité, tout s’est passé très vite et naturellement, un sombrero sur le joueur le plus fort de la Lazio à ce moment. Je ne voulais pas le chambrer", a-t-il assuré par la suite.