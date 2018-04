Le PSV écarte l'Ajax et décroche son 24e titre en Eredivisie

Vainqueur 3-0 (mi-temps: 2-0) d'Ajax, dimanche, le PSV Eindhoven a repoussé son rival à 10 points à 3 journées de la fin. Il a ainsi assuré le 24e titre de champion des Pays-Bas de son histoire. Il succède à Feyenoord, qui avait ramené le trophée à Rotterdam après 18 longues anées dans l'ombre d'Ajax et du PSV, mais aussi d'AZ Alkmaar et de Twente, aujourd'hui 18e et au bord de la relégation.

Vainqueur 3-0 à l'aller le 10 décembre sous le toit fermé de la Johan Cruyff Arena, Ajax, qui comptait à l'époque 7 points de retard sur son rival limbourgeois, avait peu après remplacé son entraîneur Marcel Keizer par Erik ten Hag, chargé de résorber cet écart.

En vain puisqu'au soir de la 31e des 34 journées, tout est à présent dit, ou presque.

Le PSV, champion pour la 24e fois, récupère le titre que lui avait ravi Feyenoord il y a un an.

Ajax (70 points) n'est pas encore assuré mais presque, de la 2e place. AZ Alkmaar (65 points), entraîné par John Van den Brom (ex-Anderlecht), sera au moins 3e et Feyenoord (57 points) conservera sa 4e place, synonyme de ticket européen, après son succès de dimanche, 3-1, contre le FC Utrecht.

Les 23 précédents titres du PSV avaient été conquis en 1929, 1935, 1951, 1963, 1975, 1976, 1978, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015 et 2016.

Les héros de dimanche qui ont assuré ce triomphe sont l'Uruguayen Gaston Pereiro, lequel a ouvert le score dès la 23e minute, Luuk de Jong, qui l'a doublé de la tête sur un centre de Joshua Brenet à la 38e, et Steven Bergwijn, auteur du coup de grâce, 3-0, à la 54e.

Ajax a fini la rencontre à neuf après les exclusions de l'arrière-gauche argentin Nicolás Tagliafico, qui a reçu un deuxième carton jaune à la 80e minute, et du réserviste Siem de Jong (le frère aîné de Luuk), monté au jeu à la 46e et renvoyé par l'arbitre Danny Makkelie à la 83e.

La finale de la Coupe opposera Feyenoord et AZ le dimanche 22 avril (18 heures) au Kuip de Rotterdam. Le vainqueur sera qualifié pour le 3e tour préliminaire de l'Europa League.