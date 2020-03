Le PSG se mobilise dans la prévention contre le coronavirus

Le Paris Saint-Germain a publié sur son compte Twitter une vidéo rappelant les gestes à adopter pour se protéger et limiter la propagation du coronavirus. Dans cette vidéo, plusieurs joueurs du club (Marco Verratti, Marquinhos et Kylian MBappé) miment les gestes à respecter et rappellent de rester chez soi si on est malade.

"Faites attention à vous et à vos proches" rappellent les joueurs.

La Ligue 1 s'est arrêtée après 28 journées de compétitions, laissant le PSG en tête avec 68 points, devant l'Olympique de Marseille (56 points) et Rennes (50 points).

Le club français n'est pas le seul à se mobiliser contre le coronavirus. Chez nous, La Gantoise a publié sur son compte Twitter un onze de base un peu particulier rappelant les gestes à adopter pour se protéger du virus.