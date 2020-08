Le Paris Saint-Germain s’est miraculeusement qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions mercredi soir face à l’Atalanta. Menés 1-0 suite à un but de Mario Pasalic (27e), les Parisiens ont renversé les Italiens dans les arrêts de jeu grâce à des buts de Marquinhos (90e) et Choupo-Moting (90e+4) et se sont imposés 1-2.

Après de multiples désillusions et trois éliminations consécutives en huitièmes de finale, Paris retrouve donc le dernier carré de Ligue des Champions pour la première depuis 1995.

Les Français sont passés très près d'une nouvelle élimination frustrante après avoir pataugé pendant une bonne partie de la rencontre. Peu inspirée, l'équipe de Thomas Tuchel s'est surtout appuyée sur les accélérations de Neymar pour amener le danger mais n'a que trop rarement inquiété le but de Marco Sportiello.

La montée au jeu de Kylian Mbappé (60e), incertain pour une blessure à la cheville, a boosté les Parisiens qui ont insisté face à une Atalanta en manque d'énergie comme lors de ses dernières sorties en championnat. Une persévérance qui a finalement payé dans les arrêts de jeu lorsque le château de cartes bergamasques s'est écroulé.