Le PSG change la musique d'entrée de ses joueurs : même l'auteur, DJ Snake, ne comprend pas

Les supporters du PSG ne s’en remettent pas, et lui non plus : DJ Snake, le musicien français, a réagi au choix d’un de ses morceaux à la place d’un titre de Phil Collins qui accueillait jusque-là les Kyllian Mbappé, Marco Verratti et autres Angel Di Maria pour leur montée sur le terrain du Parc des Princes. Le DJ français a même déclaré lundi sur ses réseaux sociaux "ne pas accepter cette situation".

"J’ai fourni un son pour la présentation de Messi. J’ai découvert qu’on en a fait une musique d’intro pour l’entrée des joueurs alors que cela ne s’y prête pas", a expliqué DJ Snake sur Instagram et Twitter, ajoutant qu’il ne voulait pas nuire au club en "prenant la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation en tant que supporter".

