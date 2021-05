Le projet (très) ambitieux de La Louvière, incarné par son nouveau stade

Le stade actuel ne permettait plus aux dirigeants actuels de pouvoir se développer, malgré le grand attachement à celui-ci. "C’était très difficile d’organiser des réceptions VIP et business. La piste d’athlétisme est également un frein à l’ambiance que l’on veut instaurer et que nos supporters mettent."

Ce stade d’une capacité de 8 600 places appartiendrait entièrement à la RAAL. Une volonté afin d’être indépendant et ne pas être bloqué par qui que ce soit. "C’est le Conseil d’Administration qui a décidé ça", développe Toni Turi, le CEO. "Le stade sera totalement financé par le club, par une augmentation du capital mais aussi du crédit bancaire. Ce sont des montants importants, où on devra apporter des garantis. C’est un investissement très important quand on sait qu’on se trouve toujours dans le monde amateur."

Ce projet ne dépassera pas les 16 millions d’euros, sinon "il ne sera pas possible pour la RAAL de rembourser", explique l’ancien joueur du club : "Nous avons créé une "BouwTeam" qui gère le dossier. Nous travaillons avec l’entreprise Wanty Gobert et le cabinet d’architecture Carré 7. C’est important pour nous de faire cette aventure avec des locaux, le plus possible." Le stade, de catégorie 3, est pensé pour pouvoir évoluer en catégorie 4, ce qui lui permettrait d’accueillir des matches de coupe d’Europe.