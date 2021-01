Le Président et 4 joueurs d'un club de football brésilien périssent dans un accident d'avion

Un drame vient d’endeuiller le club de football de Palmas Fútbol y Regatas. Le Président et quatre joueurs, de cette équipe de division 4 brésilienne, ont péri ce dimanche dans un accident d’avion, un peu après le décollage de l’appareil. Le crash n’a fait aucun survivant, le pilote est également décédé. On ne connaît pas, à l’heure qu’il est, les raisons de l’accident. "CNN Brésil" a confirmé le nom des victimes. Il s’agit donc du Président du club, Lucas Meira, ainsi que de quatre joueurs, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule and Marcus Molinar.

>> A LIRE AUSSI : Chapecoense, la surprise sud-américaine devenue tragédie

Ce drame rappelle, le tragique accident d’avion, qui avait endeuillé le club de Division 1 brésilienne, Chapecoense, le 28 novembre 2016.

Ce jour-là, le vol LaMia 2933 qui transportait l’équipe s’était écrasé sur une montagne près de Medellin, en Colombie, faisant 71 morts parmi les 77 passagers à bord, dont 19 joueurs, 14 membres du staff et une vingtaine de journalistes.

Cette modeste équipe, qui évoluait encore en 4e division en 2009, était alors en route vers la Colombie pour disputer la finale de la coupe Sudamericana, l’équivalent latino-américain de la Ligue Europa.