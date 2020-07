Le Président du RFCL : Parfois le foot amateur se sent piétiné par le foot pro !

Jean-Paul Lacomble, le Président du Royal Football Club Liégeois, club qui évoluera la saison prochaine en Division 1 amateur est inquiet par le calendrier et sa nouvelle formule faite de multiples créneaux horaires destinés aux retransmissions télés en direct : "Ce n’est pas une bonne nouvelle. Nous n’avons pas été entendus par la League Pro vers laquelle nous nous étions tournés en son temps. Les retransmissions multiples constituent une concurrence, c’est avéré. Le Foot à la TV tous les jours, ça joue un rôle dans la désaffection du public dans le foot amateur. En des temps de météos difficiles, s’il y a un clasico à la télé, les chiffres en souffrent".

Le Président du RFCL ajoute que la situation de la League Pro n’était pas idéale : "Je peux comprendre que la League Pro n’a pas eu la main entièrement sur le calendrier. La question que je me pose, c’est de savoir si, dans le cadre d’un dialogue intelligent il y a des formules d’indemnisation qui tiennent compte des réalités du foot amateur".

Pour autant, Jean-Paul Lacomble ne veut pas entendre parler d’un gouffre séparant les foot pro et amateur: "Je veux croire dans le fait qu’il y a encore des ponts et des moyens de dialoguer. En période de calendrier Covid, c’est un peu le chacun pour soi qui a régné. Et cela ne concerne pas uniquement la question du calendrier. Je pense notamment à la manière dont on recrute nos jeunes. On est ignoré par le monde pro qui avance avec sa puissance économique, on a parfois le sentiment d’être piétiné. Le CEO et son président sont des hommes intelligents. Ils comprendront qu’il y a un intérêt que le monde pro ne se comporte pas en prédateur. Il y a une responsabilité sociale notamment".

Ce calendrier est une occasion de tirer le signal d’alarme : "Le foot amateur est-il un mal nécessaire et un accessoire du foot pro ou la base d’une pyramide ? Dans ce cas plus la base sera solide et plus la pyramide le sera. On est dans une période chahutée et les dirigeants ne vivent pas des jours faciles. On l’a vu, l’égoïsme a prévalu au niveau de la ligue dans différents dossiers récents. Est-ce que l’ensemble des intervenants se rend compte de la nécessité d’un dialogue intelligent ? Je veux y croire et je le souhaite en tout cas".