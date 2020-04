Le Président du Barça fait le ménage dans le CA du club

Coup de tonnerre mardi, lors de la réunion du Conseil d’administration du FC Barcelone. Le Président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, a signifié à plusieurs dirigeants qu’ils pouvaient prendre la porte.

La saison est loin d’être paisible chez les Blaugranas. Et la crise latente n’a pas attendu la pandémie du coronavirus. Même si le Barça est en tête de la Liga, et bien engagé pour aller chercher une place en 1/4 de finale de la Ligue des Champions, la situation est tendue. Le niveau de jeu et les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.

Scandale 13Ventures

Sans oublier la polémique des baisses de salaires qui vient s’ajouter au retour avorté de Neymar, au limogeage début janvier du coach, Ernesto Valverde, et au scandale 13Ventures. Un scandale qui pointe du doigt la direction du club, qui aurait fait surveiller des nombreux joueurs sur les réseaux sociaux, cela avec de faux comptes.

Une très mauvaise passe qui a donc poussé hier, le Président du club, à faire le ménage dans le CA. L’homme d’affaires catalan a réclamé la démission de plusieurs membres du conseil d’administration dont Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elias et Jose Pont.

Le protégé du Président peut aller voir ailleurs

Une éviction pose question. Celle d’Emili Rousaud. Le protégé du Président a toujours été soutenu par Bartomeu. Rousaud était même le principal favori à l’élection présidentielle du club prévue, en 2021. Selon plusieurs médias catalans cette purge collective semble surtout toucher les dirigeants impliqués dans le scandale d’espionnage des joueurs sur les réseaux sociaux.

Pour le Président du Barça, fragilisé, la meilleure défense c’est plus que jamais l’attaque. Selon le quotidien espagnol, le Deportivo Mundo, Bartomeu veut que le CA du club soit composé de personnes qui pensent au présent et non à l’avenir. Reste à voir à quel temps s’écrira l’avenir de Josep Maria Bartomeu au FC Barcelone.