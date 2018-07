Le premier but des Diables Rouges actuels en équipe nationale

Romelu Lukaku est le meilleur buteur des Diables dans cette Coupe du Monde. 4 réalisations. Pas mal pour celui qui détient le record de buts inscrits avec le maillot belge.

Des goals, il en a empilé depuis son tout premier en novembre 2010. C'était contre... la Russie. Il avait même fait trembler les filets à deux reprises. À croire que ce pays lui réussit plutôt bien.

Sinon, des 23 Diables, seuls 6 n'ont pas encore marqué en équipe nationale. Courtois, Mignolet, Casteels. Ça, c'est assez logique. Boyata, Dendoncker et Tielemans recherchent encore la mire.

Le premier de la sélection à l'avoir fait, c'est Dembele. 2006 contre l'Azerbaïdjan. Un but de la tête pour un artiste avec ses pieds. Par contre, il n'a plus trouvé la voie depuis mars 2009.

Dans un autre ordre d'idée, il y a les mecs directement concernés. Witsel a inscrit son premier but lors de son premier match. Un amical contre le Maroc. Batshuayi a réalisé la même performance contre Chypre. En vrai renard des surfaces, déjà.

Un style, ça peut vous coller à la peau. Ce n'est pas Fellaini qui vous dira le contraire. Sa première flèche : de la tête. Tiens donc. Mais ce n'est pas le seul à avoir planter sa première prune du front. C'est même plutôt une récurrence en équipe nationale. Alderweireld, sur corner. Chadli, au terme d'un beau mouvement. Meunier sur un centre plongeant.

Tant qu'à parler défenseurs, les nôtres s'extirpent plutôt bien de leur camp. Vincent Kompany a marqué son premier goal après une course de plus de 50 mètres. C'était contre la Bulgarie en amical en 2010. Mais c'était surtout la première rencontre qu'il disputait avec le brassard de capitaine.

Vermaelen a toujours été un grand atout sur phase arrêtée, il le laissait déjà voir en 2009. Quant à Vertonghen, le joueur avec le plus de sélections, il nous a directement habitué à des frappes puissantes et lourdes.

Le style, toujours le style, propre à chacun. Eden Hazard a attendu 2011 pour se frayer un chemin vers le but avec les Diables. Et déjà, on savourait son déhanché et sa facilité à dribbler.

Carrasco aussi aime les faces à faces. Il a commencé à les concrétiser contre la Hongrie à l'Euro 2016. De Bruyne, lui, ce sont les longues, très longues courses. Qui finissent généralement par une frappe sèche.

Les joueurs ne peuvent se renier et se révèlent à travers leurs réalisations. Dries Mertens a toujours été vif, a toujours aimé récupérer haut et aller droit devant. Il a aussi toujours aimé, tout simplement. Thorgan Hazard aussi s'est ajouté à la liste. Un but plus classique pour le frère d'Eden contre Chypre en octobre 2017.

Et puis, il reste Adnan Januzaj qui a décidé d'inscrire son premier but avec les Diables en Coupe du Monde, contre l'Angleterre, qu'il soit beau et en plus décisif.

Le style, toujours le style. Parce que toucher au but pour la première fois, ça reste gravé dans sa mémoire.