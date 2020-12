Le père de Neymar explose à propos de la blessure de son fils : "pourquoi est-ce la faute de la victime ? !"

Neymar Pai, le père de Neymar Jr, s’est exprimé sur les réseaux sociaux à la suite de la blessure contractée dimanche soir par le joueur du PSG lors de la défaite face à Lyon. Le joueur brésilien a été taclé très durement par Thiago Mendes et est sorti sur civière en pleurs. "Jusqu’à quand ce sera la faute de la victime ?", s’est interrogé le père du joueur. "Pourquoi faut-il toujours attendre la 7, 8 ou 9e faute pour intervenir ? Pourquoi a-t-on besoin du VAR pour constater ce genre d’agression ? On a laissé faire tout le match alors que des tacles violents et irresponsables étaient commis sur le terrain. A-t-on besoin de blesser un joueur pour agir honnêtement ?" Sur la phase, la cheville de Neymar Jr. a sacrément tourné, laissant penser le pire quant à une éventuelle blessure du joueur, acquis pour 220 millions d’euros en 2017.

Ce qui inquiète le PSG, c’est avant tout la récurrence de ces lourdes blessures subies par le génie dribbleur. En 2018, il avait manqué trois mois de compétition à la suite d’une blessure au métatarse subie face à l’Olympique de Marseille. Un an plus tard, c’est face à Strasbourg que le joueur connaissait le même type de blessure, pour une durée d’indisponibilité de trois mois. Dans les deux cas, ces blessures lui avaient fait manquer les huitièmes de finale de Ligue des champions de son équipe. La crainte de le voir absent des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui débuteront le 16 février prochain.