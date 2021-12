Le patron du foot africain confirme le maintien de la CAN en janvier-février au Cameroun

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé mardi que la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février, se tiendrait bien à la date prévue au Cameroun, malgré des rumeurs insistantes de report ou d'annulation pour cause de pandémie.

"Le 9 janvier, je viendrai voir (le match d'ouverture) entre le Cameroun et le Burkina Faso", a déclaré devant la presse Patrice Motsepe, après une rencontre avec le chef de l'État camerounais Paul Biya.

Le variant "Omicron est un énorme challenge", a toutefois souligné Motsepe, qui a assuré que "personne ne sera(it) admis dans les stades sans un test PCR", alors que les organisateurs avaient déjà annoncé l'obligation de vaccin et de test pour accéder aux stades.

Le président de la CAF a fait une déclaration devant la presse au côté du nouveau président de la Fédération camerounaise de football, l'ex-international des Lions Indomptables, Samuel Eto'o.

"Je serai également là quand le trophée sera remis par Eto'o", à la fin de la compétition, a poursuivi M. Motsepe.

La semaine dernière, l'Association européenne des clubs (ECA) avait menacé de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la CAN, s'inquiétant du protocole sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie.

En réponse, le gouvernement et la CAF avaient dévoilé jeudi le cadre sanitaire de l'épreuve basé sur les tests et les vaccins.

Mais l'ECA pointait surtout le risque d'une absence des internationaux plus longue que la période de mise à disposition prévue, en raison des "quarantaines et restrictions de déplacement" liées notamment à l'émergence du variant Omicron du coronavirus.

Ces derniers jours, les rumeurs autour d'une éventuelle annulation ou d'un nouveau report du tournoi se faisaient de plus en plus insistantes. La compétition, initialement programmée en 2021, avait déjà été repoussée d'un an en raison de la pandémie.