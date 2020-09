Le parquet obtient gain de gause: Théo Bongonda sanctionné plus lourdement

Le KRC Genk et Théo Bongonda ont été déboutés en appel, vendredi, devant le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football. Le parquet fédéral a lui obtenu gain de cause. L'attaquant des Limbourgeois est suspendu trois rencontres effectives et doit payer une amende de 3.000 euros.

Mercredi, le Comité disciplinaire n'avait pas suivi le parquet, qui exigeait quatre journées, dont trois effectives, infligeant une suspension de trois matchs (deux avec sursis) à l'ailier de Genk, exclu contre le Beerschot après avoir donné un coup de coude à Frederic Frans en deuxième période.

En appel, le Conseil disciplinaire a estimé que le mouvement du joueur était intentionnel.

Bongonda sera suspendu contre le KV Malines (20 septembre), le KV Ostende (28 septembre) et Waasland-Beveren (3 octobre).