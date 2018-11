Le Nigeria, le Maroc et l'Ouganda qualifiés pour la CAN

Le Nigeria, absent des deux dernières éditions de la CAN, s'est qualifié samedi pour sa dix-huitième Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun du 15 juin au 13 juillet 2019, lors de la 5e et avant-dernière journée des qualifications. L'Ouganda rejoint lui la phase finale pour la deuxième fois d'affilée alors que le Maroc est qualifié grâce aux Comores.

Le Nigéria a partagé l'enjeu sur le terrain de l'Afrique du Sud (1-1). Les Super Eagles, trois fois vainqueurs du tournoi continental (1980, 1994, 2013), comptent 10 points dans le groupe E et ne peuvent plus être délogés d'une des deux premières places, synonymes de ticket pour la CAN.

La Libye reste en course après avoir surclassé les Seychelles (8-1), avec notamment un triplé d'Anis Mohamed Saltou.

Le dernier billet se jouera entre l'Afrique du Sud (9 pts) et la Libye (7 pts), qui s'affrontent en mars pour le compte de la 6e et dernière journée.

L'Ouganda s'est qualifié lui pour sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations consécutive grâce à sa victoire samedi sur le Cap Vert (1-0) dans le groupe L. Les Ougandais comptent 13 points à une journée de la fin et ne peuvent donc plus être délogés d'une des deux premières places qualificative. Il s'agit de la 7e participation des Grues de l'Ouganda, finalistes de l'édition 1978. Le dernier ticket pourrait revenir à la Tanzanie, actuel 2e avec 5 points, à condition que les Taifa Stars s'imposent dimanche au Lesotho.

Le Maroc a son billet aussi. Les Marocains remercient les Comores, victorieux du Malawi (2-1). Avec 10 points à une journée de la fin, les Lions de l'Atlas, actuels leaders du groupe B, ne peuvent plus être rejoints par le Malawi, qui devait absolument remporter ses deux derniers matches. Vendredi, les Marocains s'étaient offert le Cameroun (2-0), déjà qualifié en tant que pays hôte/