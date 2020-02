Le mercato des Diables, un retour et deux incertitudes

Dans quatre mois et demi s’ouvrira l’EURO 2020, un tournoi dans lequel les Diables Rouges feront partie des favoris. Si, sauf catastrophe, certains joueurs sont d’ores et déjà assurés de leur place dans la sélection, c’est plus tangent pour d’autres. Ceux-là pouvaient espérer se mettre en avant dans une nouvelle équipe, à l’occasion de ce mercato. Petit passage en revue des mouvements diaboliques de la planète foot.

Si ça a pris plus de temps que prévu, Carrasco est donc (enfin) de retour en Europe, dans une écurie qu’il connaît par cœur et avec laquelle il a connu ses plus beaux succès. Mais avec l’Atlético, le Diable n’a pas choisi la voie de la facilité. Cela dit, celui qui a toujours été soutenu par Roberto Martinez, malgré sa destination exotique, a de grandes chances de faire partie des heureux élus l’été prochain. Et le nom prestigieux de son nouvel employeur ne devrait que renforcer cette probabilité.

C’était il y a tout juste deux ans. En plein hiver, Yannick Carrasco surprenait tout son monde pour rejoindre la Super Ligue chinoise et le club de Dalian. Ce transfert avait des allures d’enterrement de première classe pour un joueur qui disputait encore une demi-finale de Ligue des Champions quelques mois plus tôt. Lors des deux dernières périodes de transfert, son nom était chuchoté en Europe (Série A, Premier League,…) preuve d’une envie de retour au premier plan.

Derrière Lukaku, des tas de questions

Si on devait choisir l’exemple de transfert parfait, on citerait certainement celui de Romelu Lukaku à l’Inter. Ardemment désiré par Antonio Conte, l’ex-Mauve empile les buts dans la Botte, tout comme en équipe nationale. Or, s’il fait figure d’incontournable à la pointe de l’attaque belge, ce sont surtout ses back-up qui posent question. Aujourd’hui englués à Crystal Palace et à Chelsea, Christian Benteke et Michy Batshuayi n’ont pu trouver d’autre point de chute ces dernières semaines. Or, on imagine mal le sélectionneur fédéral reprendre les deux hommes, d’autant que Divock Origi alimente constamment son compteur minute/buts à Liverpool, cette saison.

Avec 15 matchs joués pour quatre titularisations, Benteke est sûrement le moins bien loti. A chaque fois que le Diable a débuté une rencontre, son équipe a perdu ou partagé. Lui, n’a pas encore trouvé le chemin des filets et a carrément disparu de la feuille de match depuis le 21 décembre dernier. Plus inquiétant encore, il n’était pas dans le groupe à l’occasion du 3e tour de FA Cup (face à Derby County – Championship), en plein cœur de l’hiver, lorsque les coachs ont l’habitude de faire tourner leur effectif. Pour Christian, ça sent véritablement le roussi pour la fin de l’exercice et son statu quo n’arrange pas les choses en vue de l’EURO.

Pour l’ex-Standarman, la situation est un petit peu plus rose. Cantonné dans un rôle de supersub, il monte régulièrement au jeu et a d’ailleurs marqué le but de la victoire en FA Cup, il y a quelques jours. Mais s’il avait effectué un très bon choix en s’exilant à Dortmund à la veille de la Coupe du monde russe il y a deux ans, Michy Batshuayi va devoir se satisfaire de ce rôle jusqu’en mai prochain.