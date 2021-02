Le match Charleroi-Bruges disputé après la dernière journée de championnat ?

La décision a été prise au dernier moment hier : le match de Charleroi face à Bruges a finalement été reporté. Si ce fût aussi le cas pour d’autres rencontres, celle-ci va poser bien plus de problèmes pour être reprogrammé puisque les Brugeois sont encore engagés dans toutes les compétitions. Le calendrier chargé des champions de Belgique pourrait poser beaucoup de complications. Analyse.

Une chose est sûre : le match n’aura pas lieu en février. Les trois prochains milieux de semaine du club brugeois sont occupés par son seizième de finale d’Europa League face au Dynamo Kiev et son quart de finale de Coupe au Standard.

En cas d’élimination face au Dynamo Kiev, le match face à Charleroi pourrait être reprogrammé le 11 ou le 18 mars, date des huitièmes de finale de l’Europa League. Une autre possibilité est le week-end du 13 et 14 mars, date à laquelle les demi-finales de la Coupe sont programmées. Dans ce cas, il faudrait que le Standard parvienne à éliminer Bruges en quart de finale. Si les champions de Belgique éliminent le Standard et le Dynamo Kiev, la situation se compliquerait largement.

La rencontre pourrait alors avoir lieu la première quinzaine d’avril, après la trêve internationale. Pour que cela puisse avoir lieu, il faut alors que Bruges n’ait pas atteint les quarts de finale de l’Europa League, ce qui n’est pas assuré au vu des belles performances européennes des hommes de Philippe Clément cette saison.

De manière très concrète, si Bruges se qualifie pour les quarts de finale de l’Europa League et les demi-finales de la Coupe de Belgique, aucune date ne sera disponible avant le mardi 20 avril, date placée entre la fin de la phase classique et la finale de la Coupe de Belgique. Contacté par nos confrères de la DH, Niels Van Branteghem, responsable du calendrier a expliqué qu’il avait " une idée " concernant la reprogrammation de la rencontre mais qu’il ne " communiquerait rien ". Une décision sera prise " après concertation avec la police de Charleroi et en ayant pris connaissance des résultats de Bruges ".