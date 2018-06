Le Maroc de Carcela et Boussoufa bat la Slovaquie, la Serbie battue par le Chili

Le Maroc, pourtant mené 0-1 par la Slovaquie après un but de Jan Gregus à la 59e, a trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer 2-1 lors de son deuxième match de préparation en vue de la Coupe du monde. L'équipe du Français Hervé Renard, avec Mehdi Carcela (Standard de Liège) durant le dernier quart d'heure, s'est imposée grâce à des réalisations d'Ayoub El Kaabi (64e) et Younes Belhanda (74e), lundi soir à Genève.

A noter que Mbark Boussoufa, Soulier d'Or belge en 2006 et 2010, a joué les 76 premières minutes de jeu. Après un partage blanc contre l'Ukraine et une victoire face à la Slovaquie, les 'Lions de l'Atlas' affronteront encore l'Estonie samedi à Tallinn avant de regagner la Russie. Au Mondial, les Marocains affronteront l'Iran, le Portugal et l'Espagne dans le groupe B.

De son côté, la Serbie a été battue (0-1) dans les derniers instants par le Chili, grand absent cet été de la grand-messe du football, lundi à Graz en Autriche. Le seul but de la rencontre a été inscrit part Guillermo Maripan à la 88e alors que l'Anderlechtois Uros Spajic est resté sur le banc serbe. La Serbie disputera sa seconde rencontre de préparation contre la Bolivie, samedi à Graz. En Russie, l'équipe de Mladen Krstajic défiera le Brésil, la Suisse et le Costa Rica.