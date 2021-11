Le Liechtenstein réduit à dix après une intervention cataclysmique (et dangereuse) d’un défenseur sur Goretzka

Les joueurs du Liechtenstein aiment-ils se tirent une balle dans le pied ? La question mérite en tout cas d’être posée. Déjà largement inférieurs sur papier au moment de se déplacer sur la pelouse de l’Allemagne, les visiteurs ont très (trop) vite été réduits à dix alors que le score était toujours figé.

Après 8 minutes à peine, Jens Hofer a en effet été renvoyé aux vestiaires après une intervention complètement ratée sur Leon Goretzka. Emporté par son élan, le défenseur liechstensteinois a littéralement essuyé ses crampons dans la nuque du joueur du Bayern.

Une intervention aussi dangereuse que ratée, à la Nigel De Jong, qui a précipité la chute de son équipe puisqu’elle a provoqué un pénalty et ouvert les brèches vers une lourde défaite.

À dix, le Liechstenstein n’a en effet plus les armes pour lutter. Les visiteurs s'inclineront finalement 9-0. Seul éclair dans la grisaille, le très beau geste du défenseur exclu, visiblement conscient de sa maladresse et immédiatement venu aux nouvelles après son intervention et longtemps resté au chevet de Goretzka avant de quitter la pelouse à ses côtés. Superbe !