Le LASK pourrait réclamer un score de forfait pour son match face à l'Antwerp : "mais restons fair-play"

Jeudi soir, l’Antwerp concédait sa première défaite en phase de poules de l’Europa League en s’inclinant 0-1 face au LASK. Durant le match, un détail a retenu l’attention de l’UEFA : l’Antwerp a effectué ses cinq changements, comme permis en cette période de crise sanitaire. En revanche, les Anversois ont effectué ces changements à quatre moments différents pendant le match, ce qui est interdit. Les changements ne peuvent intervenir qu’à trois moments différents pendant le match en plus d'une fois à la mi-temps. Buta, Ampomah et Benavente sont montés chacun à leur tour pendant la deuxième mi-temps, puis une dernière salve composée de Boya et Lukaku a été envoyée en fin de match. Soit quatre moments utilisés par Leko pendant le déroulement du match, soit un de trop. Pour comparaison, le Standard a également effectué cinq remplacements jeudi face Poznan mais vu que Siquet est monté à la pause, et que le duo Carcela/Oulare est entré en même temps, il n'y a eu que "trois moments" utilisé par Philippe Montanier

En principe, le LASK peut donc réclamer un score de forfait de 0-3. Sauf que le club ne se lancera pas dans une telle procédure : "l’erreur est humaine, nous préférons rester fair-play. L’Antwerp a été correct sur comme en dehors du terrain, et a tout fait pour nous accueillir dans les meilleures dispositions malgré la crise sanitaire. Nous ne souhaitons pas les pénaliser" a déclaré le président du LASK, Jurgen Werner, dans des propos relayés par Sporza. Et si le score avait été de 1-0 ?