Le KV Ostende racheté par des Américains : cette fois c'est signé

Le KV Ostende a annoncé mardi que le président Frank Dierckens a signé l'accord définitif avec un fonds d'investissement américain concernant la reprise du club côtier.

"Le KVO est heureux d'annoncer officiellement que Frank Dierckens a signé cette semaine un accord définitif avec un groupe d'investissement américain concernant la reprise et l'investissement dans notre club de football KV Ostende", a écrit le club dans un communiqué. "L'avenir du KV Ostende est ainsi assuré. Pour l'instant, nous travaillons sereinement et intensément sur notre dossier de licence qui sera présenté à la CBAS le lundi 4 mai. Après l'obtention de la licence, une communication plus étendue aura lieu."