Le joueur turc Ahmet Yilmaz Calik, coéquipier de Mpoku, tué dans un accident de voiture

Le joueur turc Ahmet Yilmaz Calik est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 27 ans, a indiqué mardi son club, Konyaspor.

Selon l'agence de presse Anadolu, le défenseur a perdu la vie après que sa voiture s'est retournée à Ankara, la capitale turque.

Ahmet Yilmaz Calik était passé de Galatasaray à Konyaspor en 2020. Dans ce qui restera malheureusement son dernier club, il avait disputé 51 matches et avait inscrit un but. Il a également été sélectionné huit fois en équipe nationale turque entre 2015 et 2017 avec laquelle il a été buteur à une reprise.

Dans le club de Konyaspor, il évoluait notamment avec Paul-José Mpoku.