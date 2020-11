Le Jiangsu Suning d'Ivan Santini est champion de Chine pour la première fois

Le Jiangsu Suning a remporté jeudi son premier titre de champion de Chine de football. Le club basé à Nankin, où évolue Ivan Santini (ex-Courtrai, Standard et Anderlecht), a battu 1-2 le Guangzhou Evergrande en finale retour, à Suzhou. Le match aller s'était achevé 0-0.

Champion en titre et vainqueur de huit des neuf derniers titres, Guangzhou Evergrande, entraîné par l'Italien Fabio Cannavaro, s'est retrouvé à dix en fin de première période après le rouge reçu par He Chao. Sur le coup franc qui a suivi, l'ancien international italien Eder a ouvert le score (45e+3).

Alex Teixeira a doublé la mise dès le début de la seconde période (47e). Wei Shihao a réduit l'écart à l'heure de jeu. Mais Guangzhou n'a pas réussi à revenir au score.

Santini est monté au jeu à la 81e. L'attaquant croate, qui évolue à Jiangsu depuis juillet 2019, a inscrit six buts en vingt rencontres de championnat cette saison.

Le championnat chinois avait commencé à huis clos dans deux "bulles" sanitaires (à Suzhou et Dalian) en juillet, avec cinq mois de retard à cause de la pandémie de coronavirus. Des spectateurs ont ensuite été autorisés à revenir dans les stades. Plus de 7.000 spectateurs ont ainsi assisté à la finale retour. La saison a été divisée en deux parties, avec d'abord deux groupes de huit équipes puis des playoffs.