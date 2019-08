Le jeune espoir Sieben Dewaele prolonge à Anderlecht jusqu'en 2022

Alors qu'Anderlecht a décidé de tout miser sur la jeunesse en ce début de saison, un jeune joueur semble particulièrement en profiter : Sieben Dewaele. Âgé de 20 ans, il brille par sa maturité, son abnégation et surtout sa polyvalence. Tantôt aligné en tant que médian défensif puis en latéral gauche en fonction des besoins de l'équipe, Dewaele est vite devenu l'un des chouchous du public bruxellois. La direction, consciente du potentiel du joueur, n'a pas tardé à le prolonger jusque 2022. C'est le club qui l'a annoncé sur Twitter.

"Je suis extrêmement heureux d’avoir reçu ma chance en équipe première cette saison. C’est un vrai rêve d’enfant qui devient actuellement réalité. Vincent Kompany m’a donné ma chance et, quand on reçoit beaucoup de temps de jeu, on apprend alors très rapidement. Le coach voulait me voir à l’œuvre, mais il m’avait déjà dit qu’il voulait prolonger mon contrat avec le RSCA.” a déclaré le joueur au micro du Sporting.