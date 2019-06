Charleroi - Eupen : Le résumé - Play-offs 2A - Journée 10 - 18/05/2019 Le Sporting de Charleroi a conclu en beauté son parcours dans le groupe A des play-offs 2 samedi soir en battant Eupen 2-0. Déjà assurés de terminer en tête de leur poule, les Zèbres ont engrangé une septième victoire pour terminer avec 22 points en dix rencontres. Avec un onze de base remanié où l’on remarquait surtout la présence de Rémy Riou, Maxime Busi, Younes Delfi et Jaan van Wildemeersch, l’équipe de Felice Mazzu a bien figuré et travaillé les derniers automatismes avant la finale des play-offs 2 prévue mercredi face à Courtrai. Les Carolos ont fait la différence en deuxième mi-temps grâce aux buts d’Adama Niane (49e) et Younes Delfi (67e). Avant le coup d’envoi, on retiendra surtout l’hommage du public au capitaine Javier Martos qui a récemment atteint la barre des 300 matches avec Charleroi.