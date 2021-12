Le Grand Jojo et le football : une histoire d’amour en chansons

Le Grand Jojo est décédé à l’âge de 85 ans. Retour sur sa carrière - Musique - 01/12/2021 Le Grand Jojo est mort ce mercredi dans la nuit à l’âge de 85 ans des suites d’une longue maladie, a confirmé à l’agence Belga l’archiviste et gestionnaire de son musée, Cyril Forthomme, peu après 02h00. Le chanteur populaire bruxellois avait annoncé en juin dernier prendre sa retraite après une longue carrière musicale commencée à la fin des années soixante. "Le Grand Jojo, 85 ans, nous a quittés paisiblement ce mercredi 1er décembre 2021 des suites d’une longue maladie", a fait savoir Cyril Forthomme. "La Belgique perd un grand Monsieur de la chanson. Le Roi de l’ambiance, l’icône populaire, n’est plus", a précisé celui qui était aussi son ami. "Son souvenir restera grâce à ses chansons qui continueront à être diffusées pour chanter, pour danser, pour faire la fête et pour apporter de la bonne humeur. C’est toute la force des chansons populaires", souligne le communiqué de l’archiviste du chanteur belge. Le Grand Jojo, ou "Lange Jojo" en néerlandais, est connu pour son répertoire de chansons festives : "On a soif", "Jules César" et surtout "E viva Mexico" font partie de ses titres emblématiques qui ont marqué la culture populaire belge.