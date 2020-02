Le futsal à Mouscron : " Le budget, on le fait avec notre sueur ! "

Dans l’ombre de notre Pro League de foot se dispute depuis des années, sous le label de l’Union Belge, un championnat de futsal. Aux deux-tiers environ de la phase classique, la Division 1 est dominée par Charleroi devant Halle-Gooik et Topsport Antwerpen. En bas de tableau, deux équipes sont très mal embarquées : Eisden-Dorp et... la Squadra Mouscron, la lanterne rouge.

Souvenez-vous, début du siècle, Action 21 Charleroi archi-dominait la discipline, les médias s'y intéressaient, la RTBF retransmettait des matches en direct ou en différé, beaucoup d'argent circulait à l'époque. Puis, la bulle a explosé et le futsal est rentré dans le rang.

Mouscron dispute sa quatrième saison de suite parmi l'élite. Son capitaine emblématique Adriano Greco connaît le fustal belge comme sa poche. Et il croit au renouveau de son sport.

Adriano, vous souvenez-vous de l’euphorie des années 2000-2001-2002 ?

" A cette époque-là, on avait deux locomotives qui s’appelaient Action 21 Charleroi et Kickers Charleroi, deux équipes qui se battaient beaucoup pour faire évoluer le futsal. Aujourd’hui, on a une autre locomotive, beaucoup plus impressionnante encore et, sans manquer de respect aux dirigeants carolos d’alors, beaucoup plus intelligente. Je parle évidemment de Gooik, une fameuse locomotive. Et puis, c’est vrai que l’équipe actuelle de Charleroi a repris du poil de la bête, comme Anvers aussi. Je pense qu’on est dans le bon. Le championnat commence à avoir de vraies équipes de top niveau. Peut-être pas encore de top niveau européen mais on s’y rapproche. Ça fait quelques années que Gooik frôle le Final Four en Ligue des Champions. C’est d’ailleurs passé pas très loin encore cette saison-ci. On est dans les bonnes années. On a les doits TV qui débarquent. De gros sponsors nous rejoignent. Ça commence à bouger dans le bon sens. Les personnes qui s’occupent actuellement de la Division 1 travaillent pour que ça avance dans la bonne direction. "

A Mouscron, financièrement, ça a toujours été la même bataille. On n’a jamais reçu de subsides, on n’a jamais eu de gros budgets. On peut à peine payer les frais de transport des joueurs.

Est-ce que le milieu est plus… sain, plus propre, qu’au début des années 2000 quand cela semblait un peu nébuleux, au niveau financier notamment ?

" Je ne peux parler que de mon club. A Mouscron, financièrement, ça a toujours été la même bataille. On n’a jamais reçu de subsides, on n’a jamais eu de gros budgets. On peut à peine payer les frais de transport des joueurs. Pour jouer le top pendant toute une saison ou espérer participer à une Coupe d’Europe, il faut avoir beaucoup plus de moyens, comme Charleroi avant, comme Gooik maintenant ou comme le Futsal Team Charleroi d’aujourd’hui qui recommence à investir énormément avec monsieur Aldo Troiani. Je n’oublie pas Anvers qui investit beaucoup. De nombreuses équipes flamandes ont de gros moyens, même en deuxième Division. "

D’accord… mais donc, c’est juste une histoire de subsides que vous n’avez pas mais que les autres ont ?

" On va dire que ça aide quand même hein ! Quand certaines communes mettent la main à la poche et donnent aux clubs plusieurs centaines de milliers d’euros pendant que nous, nous recevons exactement 290 euros de subsides, il n’y a pas photo avec les ogres de la Division 1. L’argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue ! Aujourd’hui, la Squadra Mouscron reste le petit poucet de la D.1 et c’est notre place actuellement. On fait des miracles tous les ans avec un budget dix fois ou quinze fois plus petit qu’Anvers ou Gooik. Notre budget, on le fait avec notre sueur ! "

Ça fait vingt ans qu’on se bat ici pour le futsal, vingt ans qu’on le fait bénévolement et c’est une grande fierté pour nous. Mais c’est vrai que parfois, on a l’impression de ne pas combattre dans la même division avec les autres équipes.

Tout cela ne vous rend-t-il un peu jaloux ou envieux ? Finalement, cela vous donne envie de vous battre encore plus ou alors cela vous désespère ?

" Non, ça ne m’a jamais désespéré ! Ça fait vingt ans qu’on se bat ici pour le futsal, vingt ans qu’on le fait bénévolement et c’est une grande fierté pour nous. Mais c’est vrai que parfois, on a l’impression de ne pas combattre dans la même division avec les autres équipes. "

Quel regard portent les gros clubs sur vous ? Sont-ils condescendants par rapport aux " petits Mouscronnois " ? Ou alors sont-ils respectueux justement par rapport à votre travail quotidien pour le futsal ?

" Il y a énormément de respect. On a gagné le respect de beaucoup de monde avec le boulot effectué depuis tant d’années. On le fait bénévolement. Et le seul mérite qu’on a, c’est d’avoir ce respect des autres équipes et notamment des grands clubs en Belgique et en Europe. On voyage beaucoup et on le ressent. C’est vraiment notre fierté ! "