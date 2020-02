Le football belge à l'arrêt à tous ses échelons ce dimanche en raison de la tempête Ciara

Le choc de la 25e journée du championnat entre le Standard de Liège et le Club de Bruges, initialement prévu dimanche mais remis à cause du passage de la tempête Ciara, a été programmé mercredi à 20h30. La Pro League a annoncé cette décision samedi après-midi. Waasland-Beveren - Courtrai et le match de D1B entre Westerlo - Lokeren se joueront au même moment. La rencontre entre l'Antwerp et Genk est, elle, prévue jeudi sur le coup de 20h30.

Par ailleurs, pour la même raison, la fédération belge de football (RBFA) a annoncé le report des matchs de division 1 Amateurs prévus dimanche ainsi qu'une remise générale des matchs de jeunes Elites programmés dimanche matin.

En outre, les matchs de D2 et D3 amateurs ACFF, et jeunes interprovinciaux ACFF + U11 et U10 NAMLUX de dimanche sont remis à une date ultérieure.

En province de Brabant, l'ACFF/BXL décrète une remise tous les matchs officiels et amicaux, Idem en province de Namur, Luxembourg et Liège. En revanche, le Hainaut n'a décrété aucune remise pour ce week-end. "En fonction de l'évolution de la tempête Ciara prévue ce dimanche fin de journée, une dernière mise à jour de ce message sera réalisée ce dimanche matin pour les matchs de dimanche après-midi."

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis samedi une alerte orange concernant la violence du vent pour la journée de dimanche, avec un risque de dégâts élevé sur tout le pays. Elle débutera à 10h00 pour prendre fin lundi matin à 11h00. La force du vent augmentera rapidement dimanche et l'IRM prévoit déjà dans l'après-midi des rafales de 80 à 110 km/h et un risque de dégâts par endroits.