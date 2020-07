Le football belge à huis-clos en août : qui perd ? qui gagne ?

Anderlecht et Saint-Trond n'ont donc pas attendu plus longtemps. Les deux clubs ont tranché. Ils préfèrent jouer à huis-clos leurs rencontres programmées en août plutôt que de s'imposer de "lourdes" mesures pour accueillir le maximum autorisé de 400 personnes (joueurs, staffs, medias inclus) dans leur stade. Si les 14 autres clubs de Pro League emboîtent le pas qui serait le plus grand perdant ?