Le football amateur ne reprendra pas en 2020, toujours pas de public à l'horizon chez les pro

La confirmation vient de tomber du côté de l’URBSFA : les compétitions de football à l’arrêt ne reprendront pas avant le 1er janvier. L’Union Belge a envoyé un communiqué de presse pour détailler la décision prise par la cellule de crise qui a regroupé les associations francophone et néerlandophone de football. La date de suspension provisoire était jusqu’ici le 19 novembre. Les divisions allant de la première Nationale 1 à la P4 ne reprendront donc qu’en janvier, au minimum. Voici le communiqué :

Ce matin, en concertation avec l’ACFF, Voetbal Vlaanderen et la Pro League, la cellule de crise de l’URBSFA a décidé que les compétitions interrompues pourront reprendre au plus tôt au début du mois de janvier 2021. De cette façon, nous tenons compte du temps qui est nécessaire pour reprendre les entraînements et disputer des matches amicaux avant la reprise des championnats. Notre intention est toujours de pouvoir boucler le calendrier complet d’ici la fin de la saison.

Les compétitions du football professionnel en 1A, 1B et la Women’s Super League continueront à être disputées sans public. Des protocoles ont été conclus à cet effet avec le gouvernement. L’organisation des matchs de la Coupe de Belgique fera encore l’objet de discussions.

Les informations détaillées par discipline et par division sont disponibles sur les sites internet de la Pro League, de l’URBSFA, de l’ACFF et de Voetbal Vlaanderen pour les compétitions organisées par leurs soins.

Nous espérons pouvoir de nouveau accueillir tout le monde sur et autour des terrains le plus vite possible. Mais en attendant, nous demandons à tout un chacun de respecter strictement les mesures gouvernementales.