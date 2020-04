Le foot, ce n'est pas que du fric, c'est aussi du pognon !

Après avoir passé un quart de siècle à observer les (dys) fonctionnements du football, on ne peut plus être surpris par grand-chose. Et pourtant, chez nous, au pays du surréalisme, tout prend toujours des dimensions surprenantes. Et, à fortiori, dans des situations particulières, comme celle que nous vivons actuellement…

Avec le recul, on peut se demander si le Conseil d’Administration de la Proleague n’a pas agi avec un peu de précipitation la semaine dernière. Mettre un terme anticipé à la saison footballistique partait, certes, d’un sentiment de bon sens et de sagesse. Mais sans attendre les décisions d’en haut, à savoir l’UEFA et le gouvernement belge, c’était sans doute aller un peu trop vite en besogne. Rendre définitif ce qui aurait pu être encore provisoire aura, immanquablement, des conséquences. Déjà, il se chuchote que les actuels détenteurs des droits TV n’entendent pas se laisser faire et envisagent des recours. N’oublions pas qu’ils ont déjà tout payé et seront privés de la partie la plus croustillante de la saison : les Play Offs 1.

Le contrat de le Pro League a beau être bétonné avec une clause d’arrêt pour force majeure, cela ne découragera pas les velléités de uns et des autres. D’autant qu’ils n’auront plus les droits la saison prochaine. Donc, pas de cadeaux en perspective…

Sans compter que les clubs vont aussi se retrouver confrontés aux jérémiades de leurs sponsors qui, eux aussi, demandent des…comptes. Les contrats ne seront pas respectés dans leur globalité si on devait stopper la compétition. Eh oui, dans le football, il faut oublier le ballon et le terrain: c’est l’argent qui régit tout, absolument tout. Et comme dirait un de mes bons amis : " Y’a pas que l’argent, il y a le fric aussi ". Sans oublier le pognon. En cette phase de transition, qui débouchera inévitablement sur un nouveau modèle économique de la planète football, tout revient toujours à une histoire de gros sous….Les récentes et écoeurantes menaces de l’UEFA et le lobbying des grands championnats étrangers, sont là pour nous le rappeler, une fois encore.