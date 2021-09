Le foot autrement : notre long format multimédia pour tout savoir sur le cécifoot, du football pour déficients visuels

Le cécifoot est une adaptation du football pour déficients visuels. Comme bien d’autres disciplines paralympiques, ce sport se développe loin des projecteurs. À travers cet article multimédia et une série de podcasts immersifs, nous vous proposons de découvrir les contours d’une prouesse : celle de jouer au foot dans le noir. À écouter : Notre série de podcasts en trois épisodes "Le foot autrement", qui vous propose une plongée dans le monde du cécifoot et de ses belles histoires, à l’occasion de ces Jeux Paralympiques 2020.

Les bases du cécifoot

Le cécifoot se joue à cinq contre cinq : quatre joueurs de champ non-voyants et un gardien voyant. La surface de jeu est similaire à celle d’un terrain de futsal (20 mètres sur 40), donc plus petite qu’un terrain de football. Le terrain est équipé de barrières latérales qui servent de repère aux joueurs et empêchent le ballon de sortir trop souvent des limites de jeu (1). Les joueurs sont équipés d’un masque occultant qui les plonge dans le noir absolu. Le ballon est équipé de grelots qui sonnent lorsqu’il est en mouvement pour aider les joueurs à le repérer (2).

Le son permet aussi de protéger les acteurs du jeu : lors de chaque déplacement, les joueurs doivent se signaler en criant "voy" – "j’arrive" en espagnol – pour éviter les collisions très fréquentes en cécifoot. Le joueur qui oublie de se signaler par un voy est sanctionné (3). Les spectateurs sont tenus de garder le silence pendant les phases de jeu pour permettre aux joueurs de capter au mieux tous les signaux sonores.

Un guide voyant par zone

Les joueurs déficients sont assistés par des acteurs voyants sur et autour du terrain. Le gardien, l’entraîneur ainsi qu’un guide placé derrière le but. Le terrain de cécifoot est divisé en trois zones de guidage. En défense, le gardien peut donner des consignes pour placer ses défenseurs. Au milieu, c’est l’entraîneur. Et en zone offensive, un dernier guide se situe derrière le but adverse. Il annonce aux attaquants la distance qui les sépare du but, et leur donne des indications précises pour les aider à marquer (4). "Pour le reste, c’est du football classique", précise Jean-Michel Bertinchamps, capitaine de l’équipe carolo.

Malvoyants, non-voyants, aveugles

Tous les joueurs n’ont pas le même degré de cécité. Il convient de distinguer la malvoyance de la non-voyance. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) propose une classification : une personne est malvoyante si son acuité visuelle se situe entre 3/10e et 1/20e, c’est-à-dire qu’elle peut voir ce qui se trouve à maximum 3 m, et/ou si son champ visuel est inférieur à 20°, ce qui correspond au champ visible à travers une longue vue.

l’OMS considère une personne comme non-voyante ou aveugle si son acuité visuelle est inférieure ou égale à 1/20e, c’est-à-dire qu’elle peut voir ce qui se trouve à maximum 50 cm, et/ou si son champ visuel est inférieur à 10°, ce qui correspond au champ visible à travers le trou d’une serrure. Une personne aveugle est rarement plongée dans le noir total Il existe aussi de nombreux types de malvoyance liées à des maladies de l’oeil : perte de vision centrale, périphérique, vision floue, taches dans la vision, etc. "Celles-ci sont dans la plupart des cas dégénératives. La vue se dégrade alors progressivement, mais il faut bien se rendre compte qu’une personne aveugle est rarement dans le noir total. Une personne fortement non-voyante peut, dans certains cas, encore distinguer certaines sources lumineuses", détaille Perrine Suinen, thérapeute spécialisée en déficience visuelle. Des applications comme Eye-view, développée par la Fédération des Aveugles de France, permettent de simuler les effets des principales maladies de l’oeil sur la vision. En cécifoot, la Fédération de handisport distingue aussi les joueurs en fonction de leurs capacités visuelles. La catégorie B1 rassemble les joueurs les plus gravement atteints (capacité visuelle inférieure à 1/20e). C’est cette catégorie qui joue dans les tournois internationaux (Coupe d’Europe, Coupe du monde, etc.) et aux Jeux Paralympiques. Les autres catégories jouent sans masque, sur un terrain sans barrières et sans guide, avec un ballon aux couleurs contrastées par rapport au revêtement du sol.

La discipline en Belgique

Le football pour personnes malvoyantes est arrivé en Belgique en 2000 avec la création de deux équipes : Charleroi Cécifoot et Anderlecht. La Ligue handisport belge a mis sur pied l’équipe nationale en 2014, mais des conflits entre le staff et la Ligue ont fragilisé la stabilité de l’effectif. Aujourd’hui, les Belgian Blind Devils revoient leur organisation interne et espèrent repartir d’une page blanche après la crise sanitaire. L’équipe est donc en pleine reconstruction. La dernière participation de la Belgique à un tournoi international remonte aux Championnats d’Europe 2017 à Berlin que les Belges ont bouclés à la huitième place. Les Blind Devils n’ont jamais décroché la moindre qualification pour les Mondiaux ou les Jeux Paralympiques.

4 images Thomas Dehoux convertit une double pénalité dans le dernier tournoi international du Cécifoot Charleroi avant la crise sanitaire, en octobre 2020 à Hambourg. © Groenveld

En Belgique, la discipline souffre d’une pénurie de joueurs, de moyens financiers limités et d’infrastructures insuffisantes. Aucune équipe flamande n’existe à ce jour, et aucun joueur ne perçoit de rémunération. Charleroi, Anderlecht et le Standard sont les trois seules équipes du pays. En l’absence de championnat officiel, ces équipes se contentent de matches amicaux pour préparer leurs tournois internationaux. Pour exister, les équipes belges s’appuient souvent sur un lien avec les clubs professionnels de D1A. L’ASBL Cécifoot Charleroi, par exemple, bénéficie du soutien du Sporting Charleroi : installations à disposition ou anciens équipements de l’équipe A offerts.

© Tous droits réservés Et dans le monde Dans d’autres pays, le cécifoot se porte bien. Au Brésil, il existe quatre divisions et des dizaines de clubs. Les joueurs de l’élite sont d’ailleurs rémunérés comme professionnels, grâce à l’appui de nombreux sponsors. Les Brésiliens ont toujours décroché l'or depuis l’arrivée du cécifoot en tant que discipline paralympique en 2004. Ils affrontent l'Argentine ce samedi (10h30) en finale pour tenter de perpétuer leur règne. La petite finale pour la médaille de Bronze oppose la Chine au Maroc. Parmi les autres grandes nations, on peut aussi citer l’Argentine, l’Espagne ou encore la France.

Cécifoot et technologies

© Tous droits réservés Dans le domaine du football valide, les évolutions technologiques pour évaluer les performances des joueurs foisonnent. Le contraste avec le cécifoot est flagrant, mais des évolutions apparaissent peu à peu. Au Chili, par exemple, un groupe de scientifiques expérimente un projet de goal électronique, équipé de cellules sensibles au toucher et de capteurs. Ce but intelligent émet des sons afin d’aider le joueur à le repérer, sans la présence d’un guide, et envoie des signaux sonores spécifiques à chaque situation, en cas de réussite d’une frappe, par exemple. Les premiers résultats mettent en évidence un gain d’autonomie des joueurs lors des entraînements. Démocratisée, l’innovation pourrait, à terme, réduire l’exigence d’encadrement humain dans la pratique du cécifoot.

Pendant la crise sanitaire, l’équipe de Cécifoot Charleroi a manqué d’effectifs, joueurs comme encadrants. Le capitaine de l’équipe carolo Jean-Michel Bertinchamps et son père et entraîneur Michel Bertinchamps ont conçu des mannequins intelligents "faits maison". Ceux-ci sont équipés d’enceintes Bluetooth qui émettent un son préenregistré "voy" à intervalles réguliers (cliquer sur la photo). "Plusieurs clubs en Europe sont déjà venus nous demander des informations sur le fonctionnement de cette technologie", se félicite Jean-Michel Bertinchamps. Et ce n’est qu’un début : des équipes tablent sur la création d’un nouveau ballon électronique qui permettrait de supprimer les grelots et plaques de métal intégrés, qui alourdissent le ballon et rendent la pratique inconfortable.