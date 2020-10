Le foot amateur s'arrête jusqu'au 1er novembre inclus, sauf pour les moins de 17 ans

La recrudescence des cas de COVID19 dans notre pays, a logiquement remis le sport entre parenthèses. Les dernières décisions ministérielles, prises cette après-midi en Fédération Wallonie-Bruxelles, ont poussé les responsables du foot mais aussi du basket ou encore du rugby à suspendre la majorité des compétitions.

Foot amateur à l’arrêt sauf chez les jeunes

La décision est tombée dans la foulée des dernières décisions ministérielles. Les dirigeants de l’ACCF ont suivi leurs homologues flamands.

La D1A, D1B et D1 Amateur continuent en revanche les D2, D3 et les championnats provinciaux sont suspendus au moins jusqu’au 1er novembre inclus. Une mesure qui touche toutes les équipes à partir des U17.

En revanche les matchs de U6 à U16 sont maintenus "dans le souci de permettre aux jeunes de garder une activité physique". "Les entraînements peuvent avoir lieu au sein d’une même bulle sportive mais les matches amicaux sont interdits", précise l’ACFF. Toutes les autres activités (label, formations, etc.) sont maintenues.

Cette décision entrera en vigueur jeudi en même temps que la suspension des sports de contact en salle pour les moins de 12 ans.

Basket en pause jusqu’au 8 novembre

L’Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (AWBB) a annoncé mardi soir la suspension de ses compétitions nationales, régionales et provinciales jusqu’au 8 novembre 2020. Une annonce qui fait suite à la décision de la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, de suspendre les sports de contact en indoor pour les plus de 12 ans pour une période de trois semaines, jusqu’au 8 novembre inclus.

"Le conseil d’administration de l’AWBB a pris acte de la décision de madame la Ministre des Sports de suspendre les compétitions des plus de 12 ans pour la période s’étendant du 15 octobre au 8 novembre inclus", a indiqué l’association dans un communiqué sur les réseaux sociaux. "Dans la mesure où une évaluation aura lieu le 1er novembre 2020, le conseil d’administration s’engage à statuer, dans la foulée, sur la poursuite éventuelle des championnats régionaux, seniors et jeunes (date de reprise, formule, montée et descentes…)."

L’AWBB précise que "les entraînements sans contact restent autorisés (shooting, conditionnement physique)." Pour les moins de 12 ans, les entraînements et les matches restent autorisés.

Rugby à l’arrêt total

Ce mardi soir, le Conseil d’Administration de Belgium Rugby, en concertation avec Rugby Vlaanderen et la LBFR, a décidé de suspendre les championnats dans toutes les catégories d’âge et ce jusqu’au 8 novembre prochain. "Au vu de la situation COVID et des mesures décidées par les ministres des Sports tant flamand que de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’était la seule bonne décision. En effet, les clubs sont également touchés économiquement de plein fouet par ces différentes mesures".

Une évaluation de la situation sera réalisée durant la semaine du 2 novembre pour savoir quand le rugby reprendra.