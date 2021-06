Le foot amateur s’apprête à changer ses séries pour accueillir les U23 pros

Le protocole réservé à l’horeca sera d’application pour les buvettes de foot. Pour les vestiaires, il faudra rester très prudent, se rafraichir et se changer à l’extérieur quand ce sera possible ? © Carole Heymans – Belga

"Pour les vestiaires, lieu fermé avec des vapeurs et des joueurs en transpiration, parfois haletant, cela restera compliqué à gérer. J’en appelle au bon sens des dirigeants et entraîneurs. Tout d’abord si match amical il est possible d’organiser bientôt, optons pour des confrontations entre clubs voisins de façon à pouvoir rentrer chez soi plus rapidement après un match. Et puis, si la météo est clémente, le retour au bon vieux bassin d’eau en extérieur pour se débarbouiller reste toujours une solution."

Autrement dit, le service s’effectuera uniquement à table, et uniquement pour ceux qui sont assis. Durant l’été, l’idéal sera d’offrir boissons et nourriture en extérieur autant que faire se peut.

Dans le court terme déjà, les vestiaires et les buvettes de foot demanderont une attention toute particulière. Le protocole réservé à l’Horeca sera d’application pour les clubs house et cafétériats.

"Et que les esprits chagrins ne voient pas cela d’un œil réprobateur. Cela ne bouleverse en rien le calendrier établi en matière de vaccination de la population et les priorités, note David Delferière. Pour St Vincent Soignies, ce sont 7000 doses en plus qui seront mises à disposition. Deux ou trois clubs de la provinciale hennuyère au complet ont déjà annoncé leur venue. Si cela fonctionne, on tentera de reproduire l’expérience à Charleroi et Liège d’abord avec le soutien des présidents de clubs de l’élite. Les provinces de Luxembourg, Namur et Brabant ne seront pas oubliées. "

Avec l’appui de la ministre de la Santé wallonne, Christie Morreale , et d’un centre de vaccination lié au site St Vincent, à Soignies les 11, 12 et 13 juin prochains, des plages horaires spéciales sont prévues pour accueillir les sportifs amateurs.

Entretemps, l’ACFF, via son président a été sollicitée pour inciter le monde du sport (joueurs, délégués, entraîneurs, supporters…) à se faire vacciner dès que possible.

La liberté de choix reste un principe démocratique. "En observant ce qui se passe à droite et à gauche, je reste convaincu que d’ici la fin de l’année, la majorité de la population sera vaccinée. On gèrera les cas isolés comme des grippes saisonnières."

Cas particulier : la Renaissance Union Tubize Braine (D2 acff) héritant des actifs et passifs des situations financières et sportives des deux clubs unis, le nouveau club débutera bien son prochain championnat avec trois points de pénalités, pour ne pas avoir eu la licence de Nat 1 en 2020.

Toutes les séries des amateurs et jusqu’en P4 auront un championnat avec trois périodes. Pour éviter les plaintes en justice, l’ACFF a même uniformisé les différentes formules de tours finaux. Il n’est désormais plus possible de faire s’opposer des clubs de niveaux différents (P2 contre P1 par exemple) à un moment de l’après championnat classique.

Dès la saison à venir, de la D2 à la P4, seize noms, dont deux joueurs de moins de 21 ans pourront être couchés sur la feuille de match, ce qui permettra à chaque équipe d’opérer jusqu’à cinq changements (au lieu de trois) en cours de match. Comme les Flamands veulent rester à quatre changements, il est possible (décision dans les dix jours) qu’en Nationale 1 seulement, on en reste à quinze noms sur la feuille.

Les U23 pros devraient débarquer en 2022-2023 dans les séries Nat 1, D2 et D3 acff et VV. L’acff veut aussi permettre aux équipes B des amateurs à avoir accès à la nationale. © Kristof Van Accom – Belga

Scission de la Nationale 1, intégration des U23 pros. Alors que les clubs flamands appuyaient encore l’idée il y a un an, le projet de scinder la Nationale 1 en deux, avec une série flamande et l’autre francophone n’est, pour le moment plus dans l’air en vue de 2022-2023.

Côté francophone, il était question d’ajouter le champion de D2 acff à côté des FC Liège, Visé, RFB, Olympic, et URLC – et pour autant qu’aucun de ces cinq-là ne monte ou ne descende en 2021-2022 -, puis encore deux formations U23 liées à des clubs francophones pros et ensuite, faire monter quatre autres équipes de plus de D2 acff pour constituer une série de douze en Nat 1.

Avec Play off à six pour la montée chez les pros et Play down à 6 pour éviter le retour chez les Amateurs.

Plus vraisemblablement – on devrait en savoir davantage en ce milieu de semaine à la suite d’une réunion de la Ligue Pro – le projet d’intégration des U23 pros dans les séries Nat 1, D2 et D3 acff et VV en 2022-2023 se concrétiserait en ce mois de juin.

Plus aucune formation U23 ne se retrouverait en D1B – les Pros veulent passer de 26 à 22 clubs dans les prochaines saisons -.

Les quatre premières équipes dans le championnat à venir en U21 pro se retrouveraient dans le championnat 2022-2023 de Nat 1. Les autres, qui le désireraient dans les D2 et D3 acff et VV.

Sept clubs pros francophones sur huit se disent déjà prêts à envoyer une équipe U23 dans les séries nationales.

Si on se dirige vers une série Nationale 1 à 20, les D2 et D3 acff seraient constituées de 18 et non plus 16 équipes pour faire place à des U23 pros dans deux saisons.

Le foot amateur insiste pour que les équipes U23 pros soient aussi impliquées dans le système des montées et descentes, étant par ailleurs favorable, dans ce nouveau paysage à permettre aussi aux équipes B des clubs de séries nationales à sortir de la provinciale. Pour autant que l’équipe A ne soit déjà pas dans la division concernée.