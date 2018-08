Le fils d'Eidur Gudjohnsen signe au Real Madrid

Le football est une histoire de famille chez les Gudjohnsen. Sur les traces de son père et de son grand-père, le jeune attaquant (16 ans) semble bien parti pour également écrire sa page dans l'histoire du football islandais.

Arnor Gudjohnsen (4e en partant de la gauche) à Anderlecht - © BELGA ARCHIVES - BELGA

Arnór Gudjohnsen, son grand-père, a joué entre 1978 et 2001. Il est passé par la Belgique à Lokeren (138 matchs 26 buts), et à Anderlecht (139 matchs 40 buts) où il a notamment gagné trois championnats en 1985, 1986 et 1987.