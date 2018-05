Le FC Liège rejoint la division 1 amateur devant 4000 supporters

Le FC Liège rejoint la division un amateur! Le club historique de Liège, le matricule 4 concrétise un projet de plusieurs années en remontant d'une division.

Liège n’a pas manqué son dernier rendez-vous de la saison. L’essentiel avait été réalisé lors du match aller à Hamme ou les liégeois s’étaient imposés 2-4.

Cet après-midi, face à Hamme, les Sang et Marine se sont encore rassurés après seulement quelques secondes, Mombongo d’un retourné, inscrivant le 1-0 sur la première action du match. Ensuite les hommes de Dante Brogno ont géré, score final 2-1 devant 4000 supporters en liesse. Cette victoire lors de cette dernière étape du tour final de division 2 permet donc à ce club historique de rejoindre la D1 amateur après plusieurs saisons de frustration. Liège devrait par ailleurs pouvoir disposer de ses nouvelles infrastructures d’ici 2 saisons, le temps de l’apprentissage à l’échelon supérieur avant de se montrer à nouveau ambitieux, le projet du Président Lacomble étant de retrouver le football professionnel.

On notera aussi l’émouvant hommage d’encouragement réservé par les supporters et les joueurs à destination de Christophe Kinet, un ancien du club, victime d’un grave accident de voiture il y a quelques jours et dont l’état reste inquiétant.