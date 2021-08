Le FC Bruges inflige une correction à Zulte-Waregem à la suite d’une grosse démonstration offensive

Hans Vanaken décroche sa première titularisation de la saison pour ce déplacement à Zulte-Waregem, lui qui avait reçu le feu vert du staff pour décaler sa préparation. Aligné derrière le duo Noa Lang – Charles De Ketelaere , le Diable rouge n’a rien perdu de son registre habituel et distribue le jeu brugeois en première période. Dans une rencontre très animée, c’est Jelle Vossen qui se procure la meilleure possibilité de ce début de rencontre. Lancé en profondeur, il se heurte à un Simon Mignolet attentif. Après une interruption d’un quart d’heure à la suite d’une panne de courant dans la région de Waregem, la rencontre repart de plus belle. Le duo De Ketelaere – Lang se trouve déjà avec beaucoup d’aisance. Lancé en profondeur, le jeune Diable rouge livre un assist parfait au Néerlandais, qui se permet un dribble sur Louis Bostyn avant de conclure (0-1, 42e).

En deuxième période, le match conserve une intensité plaisante, et le match se joue à un fil. A ce jeu, Zinho Gano manque d’un fifrelin de reprendre un centre à ras-de-terre (64e). L’égalisation file sous le nez de Zulte-Waregem, et c’est toute la rencontre qui se dérobe. Sur la contre-attaque qui suit, Ruud Vormer place un pointu au ras du poteau pour plier les espoirs des locaux (0-2, 65e). Les portes s’ouvrent alors dans la défense de Zulte-Waregem et c’est Vanaken qui profite de la fête. Sur un service de De Ketelaere, le double Soulier d’or alimente sa feuille de stats pour la première fois de la saison (0-3, 69e). Déjà battu 0-6 la saison dernière face aux Brugeois, Zulte-Waregem en prend à nouveau pour son grade dans la réception du champion de Belgique. Et la note s’alourdit : Eduard Sobol livre un assist splendide en un temps sur un long service de Lang. Un cadeau que De Ketelaere déballe (75e, 0-4). La fin de rencontre n’est qu’un long supplice pour Zulte-Waregem, alors que les Brugeois s’amusent à coups de coup du foulard ou de feintes de corps. Seul ombre au tableau, la carte rouge de Sobol dans le temps additionnel pour une faute d’antijeu franchement dispensable.

Avec cette victoire, le FC Bruges recolle au peloton de tête avec 8 points sur 12 (3e place, derrière l’Union SG et le KV Ostende). Philippe Clement avait axé la préparation pour que ses joueurs soient au top pour le retour de la Ligue des champions le 14 septembre. Certains d’entre eux ont manifestement déjà pris un peu d’avance.