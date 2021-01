Le FC Bruges gagne un choc de haut vol face à Genk et s’envole au classement

La réaction de Genk se fait attendre, principalement parce que Paul Onuachu , le meilleur buteur de la Pro League (20) est bien muselé par Mata et Kossounou . Au contraire, peu avant le quart d’heure, Lang passe tout près du 2-0 sur une reprise de la tête. Danny Vukovic a un réflexe judicieux.

Le FC Bruges reçoit une équipe du Racing Genk qu’il tient à distance respectable au classement. L’actualité brugeoise a été dominée par le départ de Krépin Diatta à Monaco . L’ailier sénégalais est remplacé dans le onze brugeois par le retour de Hans Vanaken , de retour de deux matchs de suspension. Les Brugeois s’installent facilement dans le camp de Genk. Noa Lang , isolé sur le flanc droit, parvient à trouver Bas Dost au petit rectangle. La dutch connection carbure une fois de plus, Dost inscrit son quatrième but en quatre matchs dans la compétition .

Le FC Bruges s’est imposé (3-2) face à Genk à l’occasion de cette 23e journée de championnat. Meneurs puis menés, les Brugeois ont sorti une deuxième mi-temps pleine de force tranquille pour mettre les Limbourgeois à douze points. Et Bas Dost a encore marqué.

Peu après la demi-heure, Genk met le nez à la fenêtre une deuxième fois. Ito jette un coup d’œil dans la surface et voit Onuachu. Le Nigérian aspire les défenseurs autour de lui et laisse l’espace à Bastien Toma. Le Suisse fait 1-2 à la surprise générale.

Juste avant la mi-temps, Bruges se crée encore une triple opportunité via De Ketelaere et Vanaken, alors qu’Ito conclut la mi-temps en livrant encore un caviar à Onuachu, qui manque le break. Un raté qui risque de repasser dans l’esprit du Nigérian, car c’est la dernière grosse opportunité de Genk dans cette rencontre.

Au retour des vestiaires, les Gazelles s’installent à nouveau dans le camp de Genk. C’est tout naturellement que les Brugeois recollent au score à la 65e minute. Sur un débordement de Mata, le capitaine Ruud Vormer attend au point de penalty et reprend en un temps. C’est 2-2 mais ce n’est pas fini. A la 77e minute, Lang délivre son deuxième assist du match en servant Brandon Mechele. Le Diable Rouge a un superbe geste d’attaquant : il enchaîne un contrôle poitrine avec une reprise du gauche que Vukovic ne peut que dévier. Les Blauw & Zwart repassent logiquement devant et n’ont jamais paru perdre le fil de leur rencontre, même menés au score. Une démonstration qui assoit encore un peu sa domination sur la compétition : il y a désormais douze points entre le leader et les Limbourgeois.

FC Bruges : Mignolet ; Mata, Kossounou, Mechele, Denwsil ; Rits Vormer, Vanaken ; Lang, Dost, De Ketelaere

Genk : Vukovic ; Munoz, McKenzie, Cuesta ; Preciado, Heynen, Toma, Arteaga ; Ito, Onuachu, Bongonda