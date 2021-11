Le FC Bruges doit gérer le cas Vormer pour sortir de sa "crise"

Le football est un monde où les ressentis peuvent changer du jour au lendemain. Prenez Bruges, locomotive incontestable du football belge, auteur d’un quatre sur six en début de campagne européenne, étincelant face au PSG en début de saison. Voilà désormais les Blauw & Zwart dans l’ornière. La lourde défaite contre Leipzig a éveillé des sentiments négatifs chez les supporters. Ceux-ci ont sifflé leurs joueurs à plusieurs moments dans le match. Avec un secteur offensif qui patine, un milieu qui cherche sa bonne formule, des défenseurs pas à l’abri d’une boulette et un Simon Mignolet moins souverain, Philippe Clement fait face à un défi inédit. Celui de gérer une équipe qui couve "une crise". Le terme, pas nié par l’entraîneur brugeois en préambule au match à Genk, est tout relatif. Bruges n’est potentiellement qu’à quatre points du leader et pourra regarder sa campagne européenne sans trop rougir. Et pourtant. Pour la première fois, on sent palpable l’idée que Philippe Clement est à un tournant de son histoire brugeoise. Illustrations.