Le FC Bruges bat Malines (0-3), cinquième clean-sheet consécutive et un De Ketelaere rayonnant

Le FC Bruges était chargé de clore cette 18e journée de championnat du côté de Malines. Les Brugeois, brouillons avant le repos, ont accéléré le rythme après le repos et se sont imposés (0-3). Ils confortent leur avance au classement avec cinq points d'avance sur Genk.

Les Brugeois retrouvaient une équipe de Malines décimée, sans Voet, ni Van Damme ni Igor De Camargo, utilisé comme T3 ce soir vu l'absence d'un staff touché par le Covid-19. Et ce n'est pas la blessure de Steven Defour, qui s'est plaint d'une gêne au mollet, qui a amélioré l'état des troupes. Mauvaise nouvelle également côté brugeois où Noa Lang a dû être remplacé rapidement dans le match, sans qu'on ne puisse déjà dire si son absence sera longue ou non. La première mi-temps du match était néanmoins équilibrée mais le FC Bruges a accéléré après le repos. Diatta, par deux fois, a fait mouche pour les Brugeois, même si son premier but devrait logiquement être attribué contre son camp à Onur Kaya. Okereke a ponctué la rencontre de son petit but pour offrir aux Brugeois une victoire méritée. Charles De Ketelaere a marqué la rencontre de son empreinte en étant le véritable déclencheur des mouvements offensifs brugeois. "On a bien joué contre Malines qui est bon en possession. On est contents avec ces trois points et une nouvelle clean-sheet. On doit continuer de cette manière", a déclaré Simon Mignolet au micro d'Eleven Pro League après la rencontre. "6 clean-sheets consécutives, ça fait du bien. Tout le monde fait son boulot très bien", précise le Diable rouge qui devrait récolter pas mal de points au classement du Soulier d'or.