Le FC Bâle prête Dimitri Oberlin à Zulte-Waregem, avec option d'achat

Zulte Waregem a annoncé jeudi sur son site internet www.essevee.be, que le FC Bâle avait accepté de lui louer pour une saison avec option d’achat, son attaquant international suisse (une sélection) d’origine camerounaise de 21 ans Dimitri Oberlin, avec option d’achat. Il est appelé à succéder à Theo Bongonda, en partance vers le RC Genk pour une malle d’euros.

Oberlin avait été acquis pour plus de quatre millions par le FC Bâle au Red Bull Salzburg, à l’été 2018.

Il avait auparavant été prêté au club suisse, où il avait éclaté lors de l’édition 2017-2018 de la Ligue des Champions, en inscrivant quatre buts lors de la phase de poules.

Depuis janvier et malgré un contrat qui court jusqu’au 30 juin 2022, il était prêté à Empoli, en série A italienne.

"On l’avait en point de mire depuis trois ans", commente le CEO du club flandrien Eddy Cordier. "On a bien préparé nos dossiers et avec de la patience, les résultats suivent. On peut maintenant présenter comme premier renfort ce talentueux jeune joueur. Francky Dury est le parfait entraîneur pour l’aider à atteindre son objectif, qui est de retrouver son meilleur niveau…"

Depuis l’arrivée de Marcel Koller sur le banc bâlois en août, l’attaquant n’a en effet disputé que quelques bouts de matches, et encore moins à Empoli.

Salzbourg avait recruté Oberlin au FC Zürich en 2015, mais l’avait prêté au FC Liefering puis au Rheindorf Altach et enfin à Bâle, qui l’a ensuite acquis à titre définitif.

Zulte Waregem est donc son septième club.

Oberlin a débuté en équipe nationale l’année dernière, lors d’une victoire, 0-1, en Grèce, le 23 mars 2018.